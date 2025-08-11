Украинской блогерше-миллионнице сделали предложение на концерте: все закончилось пощечиной (видео)

Предложение руки и сердца во время фестиваля превратилось в громкий скандал. Неожиданное признание парня вызвало эмоциональную реакцию блогера Симбочки, и быстро стало вирусным в сети.

Related video

Во время выступления Kalush Orchestra на фестивале "Свитязь Фест" произошла неожиданная сцена, которая быстро набрала популярность в соцсетях. В центре события оказалась новая участница группы, блогер Симбочка. Прямо во время концерта на сцену выбежал парень, стал на колено и спросил: "Ты выйдешь за меня?". Об этом стало известно из видео, которое опубликовала пользовательница TikTok.

На ролике видно, что артистка, удивленная таким поведением парня, уточнила, не розыгрыш ли это. Ухажер заверил, что его намерения серьезные. Симбочка же ответила уклончиво: "Давай поговорим об этом позже. Это должно было быть не здесь и не сейчас. Дай мне время подумать".

Ситуация обострилась после того, как муж упомянул ее бывшего жениха, певца Илью Парфенюка: "Если бы здесь стоял Parfeniuk, ты бы долго не думала". Эти слова разозлили блогершу, и она несколько раз ударила его по лицу. Позже он объяснил, что это была лишь шутливая реплика, однако инцидент уже разлетелся по сети.

Что пишут пользователи в соцсетях

Видео собрало множество комментариев:

"Такое впечатление будто ее специально пытаются опозорить"

"Зачем ставить ее в неловкое положение? Еще и потом посмеялся, унизив ее тем самым. Шок"

"Это было жестко про Парфенюка, зная, что это больное место для девушки. Правильно, что вмазала"

"Правильно сделала, не надо было фигню говорить"

"Меня бесят люди, которые ее лишь позорят и тянут ее в какие-то проблемы"

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Parfeniuk и Симбочка были вместе почти два года. В июле 2023 года певец сделал предложение любимой, а в марте 2024 года у пары родилась дочь.

Певец Илья Парфенюк рассказал о конфликте со своим первым продюсером, который едва его не убил.

Кроме того, звезда фильма "Люксембург, Люксембург" Рамиль Насиров сделал предложение своей возлюбленной Юлии. Предложение состоялось в Одессе на побережье моря.