На берегу Черного моря: участник группы "Курган & Agregat" сделал предложение девушке

Звезда фильма "Люксембург, Люксембург" и участник украинской хип-хоп группы "Курган & Agregat" Рамиль Насиров сделал предложение своей возлюбленной Юлии. Предложение состоялось в Одессе на побережье моря.

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Об этом пара сообщила в Instagram.

Как говорится в заметке, предложение оказалось настоящей неожиданностью для девушки, она не ожидала, что на берегу будет такой сюрприз. Юлия думала, что они идут делать фото у моря.

"Я была профессионально обработана мошенником!!! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фоткаться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кушерях, снимать и сделал то, что вы видите. Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали", — написала Юлия.

В частности, Юлия в stories написала, что такое событие вызвало у нее сильный стресс и шок. Однако по фото можно понять, что пара очень счастлива.

Напомним, украинской хип-хоп группе "Курган & Agregat" запретили провести благотворительные концерты со сбором средств для Вооруженных сил Украины во дворце Потоцких в Ивано-Франковске и на концертной площадке Pirogov Sky в Виннице из-за нецензурной лексики в их песнях.

Фокус также ранее писал, что 15 мая "Курган & Agregat" с другой харьковской группой "Жадан и Собаки" выпустили совместный трек "Холодная гора". Клип на него сняли на фоне поврежденного российским ракетным ударом Дворца спорта.