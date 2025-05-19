Группе "Курган & Agregat" запретили благотворительные концерты в двух городах: в чем причина (видео)

Украинской хип-хоп группе "Курган & Agregat" запретили провести благотворительные концерты со сбором средств для Вооруженных сил Украины во дворце Потоцких в Ивано-Франковске и на концертной площадке Pirogov Sky в Виннице из-за нецензурной лексики в их песнях.

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Об этом сообщил в сториз на своей странице в Instagram участник группы Амил Насиров.

Артист рассказал, что сейчас продолжается благотворительный тур "Курган & Agregat", во время которого группа традиционно собирает деньги для ВСУ. В его рамках были запланированы в частности концерты в Pirogov Sky в Виннице и дворце Потоцких в Ивано-Франковске.

"Согласовано было с локациями, и потом локации резко выходят на нас и говорят: мы запрещаем вам проводить концерт, потому что вы материтесь. А в Виннице вообще очень интересная история: кто-то "настучал", что в прошлом году на концерте мы за донат на ВСУ разыгрывали песню, в которой есть мат, и нам просто запретили проводить концерт", — сказал Насиров.

Он отметил, что в прошлом году на полуторачасовом концерте в Виннице группа собрала для украинских военных полмиллиона гривен, а в Ивано-Франковске — 700 тысяч.

О том, что группе запретили выступать на площадках в Ивано-Франковске и Виннице, также сообщил в Facebook Влад Сивак — основатель агентства SIVAK.Concert agency, которое организует всеукраинский тур "Курган & Agregat".

"Группе "Курган и Агрегат" запретили проводить концерты под открытым небом в Виннице и Ивано-Франковске. Причина максимально у**анская — пацаны на своих концертах матерятся!" — написал он.

Отмена концертов "Курган & Agregat": реакция площадок

Дворец Потоцких в Ивано-Франковске отреагировал на заявление Амиля Насирова на странице в Facebook об отмене концерта группы ''Курган & Agregat'', который должен был состояться 13 июня в 19:00.

В коммунальном предприятии "Пространство Инновационных Креаций "Дворец"" утверждают, что не общаются с артистами, потому что дворцовая территория только принимает мероприятие, а организатором является концертная компания, которой сдали в аренду концертную площадку.

"КП ПИК ''Дворец'' не ведет никакой коммуникации с артистами, поэтому априори мы не могли озвучить им это требование", — сказали во дворце.

Дворец Потоцких прокомментировал отмену благотворительного концерта "Курган & Agregat" Фото: скриншот

На странице в Instagram площадки Pirogov Sky, расположенной в Национальном музее-усадьбе Николая Пирогова в Виннице, также было опубликовано сообщение с комментарием об отмене концерта ''Курган & Agregat''. В нем представители локации выразили уважение группе за патриотическую позицию и рекордные сборы для ВСУ, однако рассказали, что получили многочисленные жалобы от винничан с просьбой перенести событие из Национального музея в другое место.

"Прямая цитата из одной из жалоб после цитирования текста хита "Лове": "...песни с таким количеством нецензурных слов неуместны именно в Национальном музее светила медицины, чье имя почитается во всем мире", — пояснили в Pirogov Sky и добавили, что совместно с группой и организаторами события приняли решение о переносе концерта на площадку "Mont Blanc" в центре Винницы.

Другой участник группы Рамил Насиров в комментарии "Суспільному" рассказал, что после общения с администрациями концертных площадок выяснилось, что инициатива отмены концертов исходила не от них, а им "сказали не проводить".

"А кто может сказать, если не администрации местные? Скорее всего они и не разрешили. В Виннице точно поступила жалоба от какой-то женщины, что мы будем материться. В Виннице это точно. Чтобы избежать скандалов. Мы со своей стороны уже прокоммуницировали, чтобы им (концертным площадкам — ред.) не писали гневные комментарии, будет честно сказать, что это не из-за них", — сказал Рамил.

В пресс-службе мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива ответили на запрос издания ZAXID.NET, что городской голова не мог дать распоряжение об отмене концерта, поскольку находится в командировке и с ним нет телефонной связи.

Напомним, 15 мая "Курган & Agregat" с другой харьковской группой "Жадан и Собаки" выпустили совместный трек "Холодная гора". Клип на него сняли на фоне поврежденного российским ракетным ударом Дворца спорта.

Украинская дарк-кантри группа ZWYNTAR 13 мая обвинила студию "Квартал 95" в использовании без разрешения музыки из их трека "Мексиканец". Музыканты угрожали студии судом.