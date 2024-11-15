"Боєць "Кракену": Буданов розповів, як воював разом з фронтменом гурту "Курган та Агрегат"
За словами Кирила Буданова, він разом з Євгеном Володченком два роки тому брав участь в одній з операцій ГУР у Харківській області.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зустрівся з учасниками українського музичного гурту "Курган та Агрегат", член якого, як з'ясувалось, був бійцем спецпідрозділу "Кракен". Про це повідомив сам Буданов.
"Євген Володченко, один з учасників "Кургану.." — наш побратим, в недалекому минулому — боєць спецпідрозділу "Кракен". Разом з ним два роки тому мав нагоду брати участь в одній з операцій ГУР на Харківщині", — написав Буданов.
Він також подякував Євгену та Амілю і Рамілю Насіровим за фінансову підтримку ГУР МО.
"Хлопці нещодавно повернулися з великого європейського гастрольного туру, де зібрали понад 14 мільйонів для ГУР. Це рекордний гастрольний збір серед українських артистів, який "Курган і Агрегат" пожертвували на потреби воєнної розвідки", — пояснив Буданов.
Начальник української розвідки також зізнався, що вже не перший рік насолоджується творчістю гурту.
"Велика подяка Євгену, Рамілю та Амілю за таку потужну підтримку наших бійців!", — наголосив Буданов.
Нагадаємо, 9 листопада Кирило Буданов нагородив 100-річну зв'язкову УПА "Орисю" медаллю ГУР МО.
30 жовтня керівник Служби військового капеланства ГУР МО Костянтин Холодов розповів, про що молиться Буданов.