"Боец "Кракена": Буданов рассказал, как воевал вместе с фронтменом группы "Курган и Агрегат"

По словам Кирилла Буданова, он вместе с Евгением Володченко два года назад участвовал в одной из операций ГУР в Харьковской области.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с участниками украинской музыкальной группы "Курган и Агрегат", член которой, как выяснилось, был бойцом спецподразделения "Кракен". Об этом сообщил сам Буданов.

"Евгений Володченко, один из участников "Кургана..." — наш побратим, в недалеком прошлом — боец спецподразделения "Кракен". Вместе с ним два года назад имел возможность участвовать в одной из операций ГУР на Харьковщине", — написал Буданов.

Буданов и группа "Курган и Агрегат" (Евгений Володченко — справа от Буданова) Фото: radiotrek.rv.ua та страница Кирило Буданов у Фейсбук

Он также поблагодарил Евгения и Амиля и Рамиля Насировых за финансовую поддержку ГУР МО.

"Ребята недавно вернулись из большого европейского гастрольного тура, где собрали более 14 миллионов для ГУР. Это рекордный гастрольный сбор среди украинских артистов, который "Курган и Агрегат" пожертвовали на нужды военной разведки", — пояснил Буданов.

Буданов и группа "Курган и Агрегат" Фото: radiotrek.rv.ua та страница Кирило Буданов у Фейсбук

Начальник украинской разведки также признался, что уже не первый год наслаждается творчеством группы.

"Большое спасибо Евгению, Рамилю и Амилю за такую мощную поддержку наших бойцов!", — подчеркнул Буданов.

Напомним, 9 ноября Кирилл Буданов наградил 100-летнюю связную УПА "Орысю" медалью ГУР МО.

30 октября руководитель Службы военного капелланства ГУР МО Константин Холодов рассказал, о чем молится Буданов.