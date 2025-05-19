Гурту "Курган & Agregat" заборонили благодійні концерти у двох містах: в чому причина (відео)

Українському хіп-хоп гурту "Курган & Agregat" заборонили провести благодійні концерти зі збором коштів для Збройних сил України у палаці Потоцьких в Івано-Франківську та на концертному майданчику Pirogov Sky у Вінниці через нецензурну лексику у їхніх піснях.

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Про це повідомив у сториз на своїй сторінці в Instagram учасник гурту Аміл Насіров.

Артист розповів, що зараз триває благодійний тур "Курган & Agregat", під час якого гурт традиційно збирає гроші для ЗСУ. В його межах було заплановано зокрема концерти у Pirogov Sky у Вінниці та палаці Потоцьких в Івано-Франківську.

"Узгоджено було з локаціями, і потім локації різко виходять на нас і кажуть: ми забороняємо вам проводити концерт, бо ви матюкаєтеся. А у Вінниці взагалі дуже цікава історія: хтось "настукачив", що минулого року на концерті ми за донат на ЗСУ розігрували пісню, в якій є матюки, і нам просто заборонили проводити концерт", — сказав Насіров.

Він зазначив, що минулого року на півторагодинному концерті у Вінниці гурт зібрав для українських військових пів мільйона гривень, а в Івано-Франківську — 700 тисяч.

Про те, що гурту заборонили виступати на майданчиках в Івано-Франківську та Вінниці, також повідомив у Facebook Влад Сівак — засновник агенції SIVAK.Concert agency, що організовує всеукраїнський тур "Курган & Agregat".

"Гурту "Курган і Агрегат" заборонили проводити концерти просто неба у Вінниці та Івано-Франківську. Причина максимально у**анська — пацани на своїх концертах матюкаються!" — написав він.

Скасування концертів "Курган & Agregat": реакція майданчиків

Палац Потоцьких в Івано-Франківську відреагував на заяву Аміля Насірова на сторінці у Facebook про скасування концерту гурту ‘’Курган & Agregat’’, який мав відбутися 13 червня о 19:00.

У комунальному підприємстві "Простір Інноваційних Креацій "Палац"" стверджують, що не спілкуються з артистами, бо палацова територія лише приймає захід, а організатором є концертна компанія, якій здали в оренду концертний майданчик.

"КП ПІК ''Палац'' не веде жодної комунікації з артистами, тож апріорі ми не могли озвучити їм цю вимогу", — сказали в палаці.

Палац Потоцьких прокоментував скасування благодійного концерту "Курган & Agregat" Фото: скриншот

На сторінці в Instagram майданчика Pirogov Sky, що розташований в Національному музеї-садибі Миколи Пирогова у Вінниці, також було опубліковано допис із коментарем щодо скасування концерту ‘’Курган & Agregat’’. У ньому представники локації висловили повагу гурту за патріотичну позицію та рекордні збори для ЗСУ, проте розповіли, що отримали численні скарги від вінничан з проханням перенести подію з Національного музею в інше місце.

"Пряма цитата з однієї зі скарг після цитування тексту хіта "Лове": "…пісні з такою кількістю нецензурних слів недоречні саме у Національному музеї світили медицини, чиє ім’я шанується в усьому світу", — пояснили в Pirogov Sky і додали, що спільно з гуртом і організаторами події ухвалили рішення про перенесення концерту на майданчик "Mont Blanc" у центрі Вінниці.

Інший учасник гурту Раміл Насіров у коментарі "Суспільному" розповів, що після спілкування з адміністраціями концертних майданчиків з'ясувалося, що ініціатива скасування концертів походила не від них, а їм "сказали не проводити".

"А хто може сказати, якщо не адміністрації місцеві? Скоріш за все вони та не дозволили. У Вінниці точно надійшла скарга від якоїсь жінки, що ми будемо матюкатися. У Вінниці це точно. Щоб уникнути скандалів. Ми зі свого боку вже прокомунікували, щоб їм (концертним майданчикам — ред.) не писали гнівні коментарі, буде чесно сказати, що це не через них", — сказав Раміл.

У пресслужбі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа відповіли на запит видання ZAXID.NET, що міський голова не міг дати розпорядження про скасування концерту, оскільки перебуває у відрядженні та з ним немає телефонного зв'язку.

Нагадаємо, 15 травня "Курган & Agregat" з іншим харківським гуртом "Жадан і Собаки" випустили спільний трек "Холодна гора". Кліп на нього зняли на тлі пошкодженого російським ракетним ударом Палацу спорту.

Український дарк-кантрі гурт ZWYNTAR 13 травня звинуватив студію "Квартал 95" у використанні без дозволу музики з їхнього треку "Мексиканець". Музиканти погрожували студії судом.