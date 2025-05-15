Про підлітків Харкова: "Жадан і Собаки" та "Курган & Agregat" випустили спільний трек (відео)

Гурти з Харкова "Жадан і Собаки" та "Курган & Agregat" випустили новий спільний трек "Холодна гора", присвячений харківським підліткам. Його зняли на тлі розбитого під час російського обстрілу Палацу спорту.

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Прем'єра кліпу на нову пісню відбулася на каналі гурту "Жадан і Собаки" у YouTube.

В описі до відео зазначено, що трек розповідає про підлітків Харкова, які "дивляться з висоти старого району міста на прекрасний та безнадійний світ дорослих".

Кліп знімали та тлі Палацу спорту та у трамвайному депо серед трамваїв, потрощених російськими обстрілами в Салтівському районі Харкова у 2022 році.

До створення відео долучилися військовослужбовці другого корпусу Національної гвардії України "Хартія", а саме: засновник підрозділу Всеволод Кожем’яко, Юлія "Тайра" Паєвська, заслужений артист України Михайло Озеров, художники Олег Калашнік і Гамлет Зінківський. Також у зніманні взяли участь друзі "Хартії": Олег "Піротехнік" Абрамичев та продюсерка відео Варвара Чорна. Зрежисував кліп Денис Воронцов.

Музиканти зазначили, що всі зібрані з монетизації кошти будуть спрямовані на підтримку Патронатної служби "Хартії".

ЗС РФ обстріляли Палац спорту в Харкові у 2024 році

Під час ракетного обстрілу Харкова 1 вересня 2024 року три "Іскандера-М" влучили прямо у будівлю Палацу спорту в Немишлянському районі міста, а ще три С-300/400 вдарили по прилеглій території.

Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко 2 вересня розповідав, що поруч з обстріляним Палацом спорту у Харкові не було військових об'єктів, а в знищених корпусах проходили тренування спортсменів і дитячих колективів. За його словами, будівлі зазнали сильних руйнувань і не підлягають реконструкції. Речник прокуратури пояснював, що Палац спорту є дуже популярним у місті комплексом, де раніше регулярно проводилися концерти та спортивні заходи.

Нагадаємо, український письменник, громадський діяч, перекладач та фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" й "Лінія Маннергейма" Сергій Жадан 1 лютого провів презентацію свого нового альбому на станції метрополітену у Харкові. Творчий проєкт "Семафори" він створив у співпраці з музикантом Юрієм Гуржи.

У День Соборності України 22 січня Сергій Жадан та Євген Турчинов випустили сингл "Болбочан". Трек присвячений пам’яті полковника армії УНР, що у 1918 році звільняв Харків і Крим від більшовиків.