О подростках Харькова: "Жадан и Собаки" и "Курган & Agregat" выпустили совместный трек (видео)

Группы из Харькова "Жадан и Собаки" и "Курган & Agregat" выпустили новый совместный трек "Холодная гора", посвященный харьковским подросткам. Его сняли на фоне разбитого во время российского обстрела Дворца спорта.

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Премьера клипа на новую песню состоялась на канале группы "Жадан и Собаки" в YouTube.

В описании к видео указано, что трек рассказывает о подростках Харькова, которые "смотрят с высоты старого района города на прекрасный и безнадежный мир взрослых".

Клип снимали на фоне Дворца спорта и в трамвайном депо среди трамваев, разбитых российскими обстрелами в Салтовском районе Харькова в 2022 году.

К созданию видео присоединились военнослужащие второго корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", а именно: основатель подразделения Всеволод Кожемяко, Юлия "Тайра" Паевская, заслуженный артист Украины Михаил Озеров, художники Олег Калашник и Гамлет Зинковский. Также в съемках приняли участие друзья "Хартии": Олег "Пиротехник" Абрамичев и продюсер видео Варвара Черная. Срежиссировал клип Денис Воронцов.

Музыканты отметили, что все собранные с монетизации средства будут направлены на поддержку Патронатной службы "Хартии".

ВС РФ обстреляли Дворец спорта в Харькове в 2024 году

Во время ракетного обстрела Харькова 1 сентября 2024 года три "Искандера-М" попали прямо в здание Дворца спорта в Немышлянском районе города, а еще три С-300/400 ударили по прилегающей территории.

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко 2 сентября рассказывал, что рядом с обстрелянным Дворцом спорта в Харькове не было военных объектов, а в уничтоженных корпусах проходили тренировки спортсменов и детских коллективов. По его словам, здания подверглись сильным разрушениям и не подлежат реконструкции. Представитель прокуратуры объяснял, что Дворец спорта является очень популярным в городе комплексом, где раньше регулярно проводились концерты и спортивные мероприятия.

Напомним, украинский писатель, общественный деятель, переводчик и фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма" Сергей Жадан 1 февраля провел презентацию своего нового альбома на станции метрополитена в Харькове. Творческий проект "Семафоры" он создал в сотрудничестве с музыкантом Юрием Гуржи.

В День Соборности Украины 22 января Сергей Жадан и Евгений Турчинов выпустили сингл "Болбочан". Трек посвящен памяти полковника армии УНР, который в 1918 году освобождал Харьков и Крым от большевиков.