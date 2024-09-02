Два корпуса уничтожены: в прокуратуре ответили, можно ли восстановить Дворец спорта в Харькове

В районе спорткомплекса зафиксировали пять попаданий баллистическими ракетами. В ведомстве заверили, что ни одного военного объекта рядом не было и в уничтоженных корпусах только проходили спортивные тренировки.

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Спасательные работы после ракетного обстрела Харькова завершены. Об этом 2 сентября в эфире телемарафона сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Всего в городе зафиксировали восемь попаданий баллистическими ракетами "Искандер-М" и С-300/400. Два здания комплекса Дворец спорта в Харькове разрушены.

"Одно из них, направление его было — это подготовка олимпийских спортсменов из нашего региона", — рассказал Чубенко.

По его словам, из-за "очень сильных разрушений" реконструкции эти здания не подлежат. Только в районе Дворца спорта зафиксировали пять попаданий баллистикой.

"Несколько — в само здание и по территории вокруг, и в спортивную площадку возле здания", — уточнил представитель прокуратуры.

Фото Дворца спорта после обстрела Фото: Олег Синегубов / Telegram

Он объяснил, что о материальном ущербе говорить рано — его еще не оценили. Однако уже понятно, что удар по Дворцу спорта нанес ущерб в десятки миллионов гривен.

"Это миллионы долларов для какого-то восстановления или строительства снова этой конструкции", — подчеркнул Чубенко.

Он рассказал, что Дворец спорта — очень популярный в Харькове комплекс, где проводились концерты и спортивные мероприятия. В то же время спикер подчеркнул, что вокруг — многоквартирные дома, супермаркеты и площадь, и ни о каком военном объекте речь не идет.

В прокуратуре заверили, что с момента полномасштабного вторжения ВС РФ из-за опасности во Дворце спорта не проводили никаких массовых мероприятий. Там только тренировались спортсмены и детские коллективы.

По самым свежим данным, количество пострадавших в результате обстрела Харькова 1 сентября возросло. Мэр города Игорь Терехов информировал о 44 раненых, семеро из них — дети. Самому маленькому пострадавшему всего три месяца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чтобы остановить террор Харькова нужны "не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров". В Харьковской ОВА информировали, что в результате обстрела в тяжелом состоянии находятся двое взрослых и двое детей.

1 сентября ВС РФ ударили сразу по трем локациям в Харькове — Дворцу спорта, ТРЦ в Салтовском районе и Гидропарку. Атака состоялась в день, в который в городе был объявлен траур по жертвам российского авиаудара 30 августа.