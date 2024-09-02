Два корпуси знищені: у прокуратурі відповіли, чи можна відновити Палац спорту у Харкові

В районі спорткомплексу зафіксували п’ять влучань балістичними ракетами. У відомстві запевнили, що жодного військового об’єкту поряд не було і в знищених корпусах лише проходили спортивні тренування.

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Рятувальні роботи після ракетного обстрілу Харкова завершені. Про це 2 вересня в ефірі телемарафону повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Загалом у місті зафіксували вісім влучань балістичними ракетами "Іскандер-М" та С-300/400. Дві будівлі комплексу Палац спорту у Харкові зруйновані.

"Одна з них, напрям її був — це підготовка олімпійських спортсменів із нашого регіону", — розповів Чубенко.

З його слів, через "дуже сильні руйнування" реконструкції ці будівлі не підлягають. Лише в районі Палацу спорту зафіксували п’ять влучань балістикою.

"Декілька — в саму будівлю та по території навколо, і в спортивний майданчик біля будівлі", — уточнив речник прокуратури.

Фото Палацу спорту після обстрілу Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Він пояснив, що про матеріальні збитки казати зарано — їх ще не оцінили. Однак вже зрозуміло, що удар по Палацу спорту завдав збитків у десятки мільйонів гривень.

"Це мільйони доларів для якоїсь відбудови чи будівництва знову цієї конструкції", — підкреслив Чубенко.

Він розповів, що Палац спорту — дуже популярний у Харкові комплекс, де проводились концерти та спортивні заходи. Водночас речник наголосив, що навколо — багатоквартирні будинки, супермаркети та площа, і про жоден військовий об’єкт не йдеться.

У прокуратурі запевнили, що з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ через небезпеку в Палаці спорту не проводили жодних масових заходів. Там лише тренувались спортсмени та дитячі колективи.

За найсвіжішими даними, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 1 вересня зросла. Мер міста Ігор Терехов інформував про 44 поранених, семеро з них — діти. Найменшому постраждалому лише три місяці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що щоб зупинити терор Харкова потрібні "не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів". В Харківській ОВА інформували, що внаслідок обстрілу у важкому стані перебувають двоє дорослих та двоє дітей.

1 вересня ЗС РФ вдарили одразу по трьох локаціях у Харкові — Палацу спорту, ТРЦ у Салтівському районі та Гідропарку. Атака відбулась у день, в який у місті була оголошена жалоба за жертвами російського авіаудару 30 серпня.