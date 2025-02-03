Жадан презентував новий альбом на станції метрополітену у Харкові (фото)

Співак презентував нову роботу – альбом "Семафори", який було створено разом із музикантом Юрієм Гуржи. Презентація відбулася на станції "Перемога".

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Український письменник, громадський діяч, перекладач та фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" й "Лінія Маннергейма" Сергій Жадан презентував прихильникам свій новий альбом "Семафори", який створив у співпраці із музикантом, автором пісень та діджеєм Юрієм Гуржи. Презентація відбулася у стінах метрополітену в Харкові, про що повідомив співак на своїй сторінці у Facebook 2 лютого.

Сама подія відбулася днем раніше, 1 лютого.

"Презентували вчора наші "Семафори" в Харківському метрополітені, на станції з символічною назвою "Перемога". Вийшов зворушливий і теплий концерт", – повідомив артист.

Facebook Сергія Жадан | концерт

Зазначимо, що альбом "Семафори" вийшов на всіх музичних платформах ще у грудні. Його виконавці присвятили українцям, які втратили домівки або були змушені виїхати зі своїх осель через початок повномасштабного вторгнення та постійні атаки РФ.

Роботу над записом пісень, що увійшли до нового альбому, вели у Харкові, Тернополі та Берліні, де мешкає Юрій Гуржи. Всього до запису було залучено 30 музикантів різного віку – від 8 до 50. У своєму дописі Сергій Жадан згадав про всіх, хто допомагав у створенні альбому, та висловив вдячність їм.

"Хочу подякувати друзям, із якими ми робили цей проект, завершивши його на платформі підземки", – пише співак.

Facebook Сергія Жадана | фото з концерту

Творчий проєкт "Семафори" – це 13 історій про людей, які змушені починати будувати нове життя. Головні образи у піснях, що увійшли до альбому, це подорож, пересадка, вокзали, потяги, семафори, причали, порти. А ще, за словами самих авторів, це "обличчя та голоси подорожніх, їхні історії, маршрути, надії, страхи та сподівання".

Нещодавно Сергій Жадан презентував ще одне нове творіння – сингл "Болбочан", який створив у співпраці із Євгеном Турчиновим. Випуск нової композиції артист приурочив Дню Соборності України, про що Фокус повідомляв 22 січня.

Також раніше Сергій Жадан розповідав про подробиці своєї служби у лавах ЗСУ: співак долучився до військових навесні 2024 року. Разом з ним до лав Збройних сил долучилися інші виконавці гурту "Жадан і Собаки", де Сергій є фронтменом. Про це Фокус дізнався 30 липня.