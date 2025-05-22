На березі Чорного моря: учасник гурту "Курган & Agregat" зробив пропозицію дівчині

Зірка фільму "Люксембург, Люксембург" та учасник українського хіп-хоп гурту "Курган & Agregat" Раміль Насіров освідчився своїй коханій Юлії. Пропозиція відбулася в Одесі на узбережжі моря.

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Про це пара повідомила в Instagram.

Як йдеться у дописі, пропозиція виявилася справжньою несподіванкою для дівчини, вона не очікувала, що на березі буде такий сюрприз. Юлія думала, що вони йдуть робити фото біля моря.

"Я була професійно опрацьована шахраєм!!! Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фоткатись на фоні моря, підмовив своїх друзів сидіти в кушерях, знімати і зробив те, шо ви бачите. Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого спитати. Ми просто ржали", — написала Юлія.

Зокрема, Юлія в stories написала, що така подія викликала в неї сильний стрес і шок. Однак з фото можна зрозуміти, що пара дуже щаслива.

Нагадаємо, українському хіп-хоп гурту "Курган & Agregat" заборонили провести благодійні концерти зі збором коштів для Збройних сил України у палаці Потоцьких в Івано-Франківську та на концертному майданчику Pirogov Sky у Вінниці через нецензурну лексику у їхніх піснях.

Фокус також раніше писав, що 15 травня "Курган & Agregat" з іншим харківським гуртом "Жадан і Собаки" випустили спільний трек "Холодна гора". Кліп на нього зняли на тлі пошкодженого російським ракетним ударом Палацу спорту.