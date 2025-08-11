Українській блогерці-мільйонниці зробили пропозицію на концерті: все закінчилося ляпасом (відео)

Пропозиція руки й серця під час фестивалю перетворилася на гучний скандал. Неочікуване освідчення хлопця викликало емоційну реакцію блогерки Сімбочки, і швидко стало вірусним у мережі.

Під час виступу Kalush Orchestra на фестивалі "Світязь Фест" сталася несподівана сцена, яка швидко набрала популярності в соцмережах. У центрі події опинилася нова учасниця гурту, блогерка Сімбочка. Просто під час концерту на сцену вибіг хлопець, став на коліно й запитав: "Ти вийдеш за мене?". Про це стало відомо із відео, яке опублікувала користувачка TikTok.

На ролику видно, що артистка, здивована такою поведінкою хлопця, уточнила, чи це не розіграш. Залицяльник запевнив, що його наміри серйозні. Сімбочка ж відповіла ухильно: "Давай поговоримо про це пізніше. Це повинно було бути не тут і не зараз. Дай мені час подумати".

Ситуація загострилася після того, як чоловік згадав її колишнього нареченого, співака Іллю Парфенюка: "Якщо б тут стояв Parfeniuk, ти б довго не думала". Ці слова розлютили блогерку, і вона кілька разів вдарила його по обличчю. Пізніше він пояснив, що це була лише жартівлива репліка, проте інцидент уже розлетівся мережею.

Що пишуть користувачі в соцмережах

Відео зібрало безліч коментарів:

"Таке враження ніби її спеціально намагаються опозорити"

"Нащо ставити її в незручне положення? Ще й потім поглузував, принизивши її тим самим. Шок"

"Це було жорстко про Парфенюка, знаючи, що це болюче місце для дівчини. Правильно, що вмазала"

"Правильно зробила, не треба було фігню казати"

"Мене бісять люди, які її лиш позорять і тягнуть її в якісь проблеми"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Parfeniuk і Сімбочка були разом майже два роки. У липні 2023 року співак освідчився коханій, а в березні 2024 року у пари народилася донька.

Співак Ілля Парфенюк розповів про конфлікт зі своїм першим продюсером, який ледь його не вбив.

