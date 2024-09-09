Продюсер погрожував співаку Parfeniuk бойовою гранатою: зізнання артиста (відео)

Ілля Парфенюк починав свою кар'єру артиста разом з продюсером, однак через невдалий досвід вирішив працювати самостійно.

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22-річний співак Ілля Парфенюк, який виступає під сценічним ім’ям Parfeniuk розповів про конфлікт зі своїм першим продюсером, який ледь його не вбив. Подробицями артист поділився в програмі "Ближче до зірок".

Зокрема, співак розповів, що його перший досвід роботи з продюсером був досить не вдалий, адже спочатку йому здавалося, що він знайшов свого друга, а вже згодом зрозумів, що помилився.

"Думав, що знайшов друга. Я короче підписав 35 сторінок (ред. контракту) не дивлячись жодної сторінки. В мене по контракту було 23% прибутку. Трек "Провела екскурсію" приніс плюс-мінус 30 тисяч доларів", — розповів артист.

Однак співпраця тривала недовго, адже згодом ситуація вийшла з під контролю. Хлопець, який продюсував Іллю, а заодно був його товаришем та співмешканцем по квартирі, дістав бойову гранату і почав погрожувати зірвати її прямо в квартирі, де на той час вони мешкали разом з Іллею.

"Ми подружилися на такому фоні, що дуже багато спільного, а потім людина в один прекрасний момент бере і сходить з розуму. Я в один момент просто залишився на вулиці з оранжевим пуховиком і синтезатором у руках", — розповів Парфенюк.

Зауважимо, що кар'єра юнака почалася з пісні, яку він заспівав у громадському транспорті, а відео опублікував в одній з соціальних мереж. Пісня так сподобалася слухачам, що одразу набула популярності. Так, з офціанта в кафе Ілля Парфенюк став віломим артистом, який сьогодні працюює сам на себе.

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