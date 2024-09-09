Продюсер угрожал певцу Parfeniuk боевой гранатой: признание артиста (видео)

Илья Парфенюк начинал свою карьеру артиста вместе с продюсером, однако из-за неудачного опыта решил работать самостоятельно.

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22-летний певец Илья Парфенюк, выступающий под сценическим именем Parfeniuk рассказал о конфликте со своим первым продюсером, который едва его не убил. Подробностями артист поделился в программе "Ближе к звездам".

В частности, певец рассказал, что его первый опыт работы с продюсером был довольно не удачный, ведь сначала ему казалось, что он нашел своего друга, а уже потом понял, что ошибся.

"Думал, что нашел друга. Я короче подписал 35 страниц (ред. контракта) не глядя ни одной страницы. У меня по контракту было 23% прибыли. Трек "Провела экскурсию" принес плюс-минус 30 тысяч долларов", — рассказал артист.

Однако сотрудничество длилось недолго, ведь впоследствии ситуация вышла из под контроля. Парень, который продюсировал Илью, а заодно был его товарищем и сожителем по квартире, достал боевую гранату и начал угрожать сорвать ее прямо в квартире, где в то время они жили вместе с Ильей.

"Мы подружились на таком фоне, что очень много общего, а потом человек в один прекрасный момент берет и сходит с ума. Я в один момент просто остался на улице с оранжевым пуховиком и синтезатором в руках", — рассказал Парфенюк.

Заметим, что карьера юноши началась с песни, которую он спел в общественном транспорте, а видео опубликовал в одной из социальных сетей. Песня так понравилась слушателям, что сразу приобрела популярность. Так, из официанта в кафе Илья Парфенюк стал известным артистом, который сегодня работает сам на себя.

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