Украинской блогерше-миллионнице заблокировали Instagram: в Минцифры объяснили причину

Страницу известного блогера Симбочки и еще 6 аккаунтов заблокировали за незаконную рекламу. Она заявила, что будет "решать этот вопрос".

В Instagram заблокировали 7 профилей, среди них — блогер и молодая мама Симбочка с миллионной аудиторией. Также под блокировку попали новостные аккаунты и инфлюенсеры-тысячники. Об этом 20 августа сообщили в Государственном агентстве PlayCity при Министерстве цифровой трансформации Украины.

Причиной стала незаконная реклама казино. На всех заблокированных профилях систематически рекламировали азартные игры в Stories, демонстрируя "легкие выигрыши" и оставляя активные ссылки.

"Это прямое нарушение закона, поэтому аккаунты были заблокированы совместными действиями Meta и PlayCity", — отметили в госагентстве.

В Украине установлены четкие правила относительно рекламы азартных игр:

она разрешена не везде, а только в ночном эфире телевидения, на соответствующих сайтах и порталах, в специализированных изданиях 18+ и тому подобное;

такой контент должен быть обозначен как 21+;

рекламировать можно только легальные лицензированные бренды;

под запретом показ несовершеннолетних, военных, волонтеров, медиков, бонусов, призывов к игре, обещаний "легких денег", скрытой рекламы брендов и известных людей (кроме спортсменов);

минимум 15% сообщения должно предупреждать об игровой зависимости.

В PlayCity напомнили, что о подозрительной рекламе казино можно сообщить по адресу info@playcity.gov.ua.

Через приложение Instagram найти заблокированную страницу Симбочки невозможно, однако соответствующие ссылки остались как неактивные в Google. 19 августа блогер заявила в своем Telegram-канале, что ее страница "накрылась" и призвала переходить на резервный аккаунт, однако по состоянию на 20 августа заблокирован и он.

Ссылки на профили Симбочки, которые по состоянию на 20 августа не доступны Фото: скриншот Сообщение, которое видит пользователь после попытки перехода Фото: скриншот

"Сейчас будем решать этот вопрос", — коротко отметила Симбочка.

Публикации Симбочки в Telegram по ситуации Фото: скриншот

У блогера остается активным аккаунт в TikTok, на котором она имеет наибольшую аудиторию — 3,2 миллиона подписчиков. Последняя ее публикация там касается участия в съемках клипа, на блокировку своих страниц в Instagram Симбочка там не реагировала.

Напомним, 11 августа в соцсетях появилось видео с выступления Kalush Orchestra, во время которого парень сделал предложение Симбочке на сцене. После упоминания ее бывшего жениха новая участница группы ударила ухажера по лицу.

У Симбочки есть маленькая дочь от украинского певца Ильи Парфенюка. Пара встречалась почти два года и планировала свадьбу, но в ноябре 2024 года блогерша заявила о разрыве отношений.