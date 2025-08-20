Українській блогерці-мільйонниці заблокували Instagram: у Мінцифри пояснили причину
Сторінку відомої блогерки Сімбочки та ще 6 акаунтів заблокували за незаконну рекламу. Вона заявила, що буде "вирішувати це питання".
В Instagram заблокували 7 профілів, серед них — блогерка й молода мама Сімбочка з мільйонною аудиторією. Також під блокування потрапили новинні акаунти та інфлюенсери-тисячники. Про це 20 серпня повідомили у Державному агентстві PlayCity при Міністерстві цифрової трансформації України.
Причиною стала незаконна реклама казино. На усіх заблокованих профілях систематично рекламували азартні ігри у Stories, демонструючи "легкі виграші" й залишаючи активні посилання.
"Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та PlayCity", — наголосили у держагентстві.
В Україні встановлені чіткі правила щодо реклами азартних ігор:
- вона дозволена не всюди, а лише у нічному ефірі телебачення, на відповідних сайтах і порталах, у спеціалізованих виданнях 18+ тощо;
- такий контент має бути позначений як 21+;
- рекламувати можна тільки легальні ліцензовані бренди;
- під забороною показ неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонусів, закликів до гри, обіцянок "легких грошей", прихованої реклами брендів та відомих людей (окрім спортсменів);
- мінімум 15% повідомлення має попереджати про ігрову залежність.
У PlayCity нагадали, що про підозрілу реклами казино можна повідомити за адресою info@playcity.gov.ua.
Через застосунок Instagram знайти заблоковану сторінку Сімбочки неможливо, однак відповідні посилання залишились як неактивні у Google. 19 серпня блогерка заявила у своєму Telegram-каналі, що її сторінка "накрилася" і закликала переходити на резервний акаунт, однак станом на 20 серпня заблокований і він.
"Зараз будемо вирішувати це питання", — коротко зазначила Сімбочка.
У блогерки залишається активним акаунт у TikTok, на якому вона має найбільшу аудиторію — 3,2 мільйона підписників. Остання її публікація там стосується участі у зйомках кліпу, на блокування своїх сторінок в Instagram Сімбочка там не реагувала.
Нагадаємо, 11 серпня у соцмережах з’явилося відео з виступу Kalush Orchestra, під час якого хлопець освідчився Сімбочці на сцені. Після згадки її колишнього нареченого нова учасниця гурту вдарила залицяльника по обличчю.
У Сімбочки є маленька донька від українського співака Іллі Парфенюка. Пара прозустрічалася майже два роки й планувала весілля, але у листопаді 2024 року блогерка заявила про розрив стосунків.