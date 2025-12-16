Мальчик повредил редкое произведение из золота на выставке: экспонат стоит миллионы (видео)

В столице Китая произошел громкий инцидент на художественной выставке. Там ребенок случайно опрокинул чрезвычайно ценную золотую корону в форме феникса, стоимость которой превышает сотни тысяч долларов.

Молодые люди повредили уникальную корону весом около 2 килограмма, изготовленную из чистого золота. Она принадлежит известной китайской бьюти-блогерше Чжан Кайе, сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в музее X Museum в Пекине, где проходит масштабная выставка с участием 87 художников. Экспозиция длится с октября и запланирована до января 2026 года.

Во время осмотра экспонатов мальчик прикоснулся к стеклянному кейсу, после чего корона упала на пол и получила заметные повреждения. По предварительным оценкам экспертов, убытки достигают около 2,4 млн гривен.

Несмотря на то, что изделие застраховано, Чжан Кайи заявила, что не может оценивать ущерб только по рыночной стоимости материала.

"Это не просто золото. Это вещь, сделанная моим мужем специально для нашей свадьбы. Ее ценность невозможно измерить", — отметила она.

Блогер обратилась к подписчикам за советом, как правильно оформить страховой случай, подчеркнув, что не намерена требовать компенсации от семьи ребенка.

Юристы из Пекина отмечают, что поскольку мальчик является несовершеннолетним, ответственность потенциально могут нести его родители или опекуны. В то же время представители музея заявили, что стеклянный защитный колпак был закреплен ненадлежащим образом, что может означать частичную ответственность самого выставочного зала.

Также юристы указывают, что учитывая стоимость и хрупкость экспоната, витрина должна была быть более стабильной и защищенной. Пока неизвестно, были ли возле короны предупредительные таблички "Не прикасаться".

"Я не хочу никого разоблачать или обвинять. Мое единственное желание — справедливое решение ситуации и предотвращение подобных случаев в будущем", — подчеркнула блогер Чжан Кайи.

Ранее Фокус рассказывал о том, что турист в Италии порвал старинную картину. Каждое лето Италия сталкивается с новыми инцидентами, когда туристы непреднамеренно уничтожают культурные памятники и произведения искусства.

Затем стало известно, что турист сломал драгоценное "кресло ван Гога" на выставке. Так называемое "кресло ван Гога", которое создал известный итальянский художник Николо Болла, украшено сотнями кристаллов от Swarowski, а его ориентировочная стоимость на аукционе может превышать десятки тысяч евро.