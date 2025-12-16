Хлопчик пошкодив рідкісний витвір з золота на виставці: експонат коштує мільйони (відео)

В столиці Китаю стався гучний інцидент на художній виставці. Там дитина випадково перекинула надзвичайно цінну золоту корону у формі фенікса, вартість якої перевищує сотні тисяч доларів.

Молодики пошкодили унікальну корону вагою близько 2 кілограми, виготовлену з чистого золота. Вона належить відомій китайській б’юті-блогерці Чжан Кайї, повідомляє Need To Know.

Інцидент стався в музеї X Museum у Пекіні, де проходить масштабна виставка за участю 87 художників. Експозиція триває з жовтня і запланована до січня 2026 року.

Під час огляду експонатів хлопчик доторкнувся до скляного кейса, після чого корона впала на підлогу та зазнала помітних пошкоджень. За попередніми оцінками експертів, збитки сягають близько 2,4 млн гривень.

Попри те, що виріб застрахований, Чжан Кайї заявила, що не може оцінювати шкоду лише за ринковою вартістю матеріалу.

"Це не просто золото. Це річ, зроблена моїм чоловіком спеціально для нашого весілля. Її цінність неможливо виміряти", — зазначила вона.

Блогерка звернулася до підписників за порадою, як правильно оформити страховий випадок, наголосивши, що не має наміру вимагати компенсації від родини дитини.

Юристи з Пекіна зазначають, що оскільки хлопчик є неповнолітнім, відповідальність потенційно можуть нести його батьки або опікуни. Водночас представники музею заявили, що скляний захисний ковпак був закріплений неналежним чином, що може означати часткову відповідальність самої виставкової зали.

Також юристи вказують, що з огляду на вартість і крихкість експоната, вітрина мала бути більш стабільною та захищеною. Поки невідомо, чи були біля корони попереджувальні таблички "Не торкатися".

"Я не хочу нікого викривати чи звинувачувати. Моє єдине бажання — справедливе вирішення ситуації та запобігання подібним випадкам у майбутньому", — підкреслила блогерка Чжан Кайї.

