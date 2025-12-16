В Подмосковье подросток устроил теракт в школе: "Вел себя нормально, но часто шутил про нацистов"

15-летний Тимофей явился в школу в поселке Горки-2 с ножом и зарезал ученика 4-го класса по имени Кобилджон, предварительно поинтересовавшись у школьников, какой они национальности. На подростке была символика ДШРГ "Русич", известной своими неонацистскими взглядами.

Школа на Рублево-Успенском шоссе, в которой произошло нападение, росСМИ называют "элитной", и сообщают, что она расположена в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Успенская школа находится в 2,5 км от государственной резиденции Владимира Путина Ново-Огарево. Фокус собрал все, что известно о теракте в российском Подмосковье.

В Горки-2 есть участки у сестры миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева и бывшей жены главы ВТБ Андрея Костина Натальи Гордеевой.

В 2008 году школа стала победителем Национального проекта "Образование", а в 2012-м была внесена в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России.

Відео дня

Нападавший учится в 9 классе. 16 декабря он пришел в школу в маске и футболке с надписью No lives matter ("Ничьи жизни не важны"), также на нем был бронежилет с коловратом. Данный символ популяризовала российская неонацистская группировка ДШРГ "Русич", основал которую Алексей "Фриц" Мильчаков, который в интервью прямо называл себя нацистом.

Тимофей явился в школу с символикой ДШРГ "Русич"

Также при нем был предмет похожий на взрывчатку и шлем, исписанный лозунгами вроде "Бей ж*дов, спасай Россию", который появился в Российской империи во время революции 1905-1907 годов в среде правомонархических партий или близких к ним черносотенных организаций.

А до нападения Тимофей написал манифест на десяти страницах под названием "Мой гнев", который разослал одноклассникам.

Все нападение Тимофей снимал на видео, так что ролик очень быстро оказался в соцсетях. На нем видно, как нападавший подходит по коридору к группе детей и, вероятно, учительнице и спрашивает: "Кто вы по национальности?" Затем к нему подбегает охранник и требует убрать нож. Подросток отвечает: "Нет. Дима, отойди нах***й, пожалуйста". После этого он распыляет в лицо охраннику перцовый баллончик и наносит удар ножом. В этот момент слышно крик учительницы: "Быстро в кабинеты". Нападающий гонится за одним из школьников с криками: "П***зда тебе". Нагнав убегавшего ребенка, подросток наносит ему несколько ударов ножом.

Сообщается, что Тимофей убил одного школьника и ранил еще трех. Одного взял в заложники и забаррикадировался в кабинете. Школу эвакуировали, на место прибыл спецназ. Нападавшего задержали, заложник не пострадал. Убитого Тимофеем К. четвероклассника звали Кобилджон А.

Тимофей тщательно готовился к преступлению — одной из учительниц прямо перед убийством он заявил, что скоро отправится в тюрьму.

Возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство) и статье 30 УК РФ (приготовление к преступлению).

Тимофея задержали Фото: Соцсети

Нападение в одинцовской школе стало вторым подобным случаем для России с начала недели. В понедельник подросток с ножом ранил учительницу математики в одной из школ Санкт-Петербурга.

А в ДШРГ "Русич" уже отреагировали на инцидент в школе и заявили, что убийство Кобилджона – это "капля в море" по сравнению с преступлениями детей мигрантов": "Очень похоже на очередную провокацию с использованием дурачка, на фоне действий которого попытаются ввести очередные глупые ограничения и запреты", — заявили соратники Мильчакова.

Одноклассники Тимофея заявили, что он "вроде вел себя нормально, учился на 3-4, но часто шутил про нацистов". Также они его описали, как "тихого, спокойного и совершенно адекватного". Перед нападением Тимофей перестал посещать школу.

"Увлекался оружием и военной тематикой. Друзья были, но немного и чаще всего по интернету. Все было нормально, он с ними смеялся, общался хорошо", — рассказали одноклассники Тимофея.

Напомним, в прошлом году в Подмосковье произошел теракт в "Крокус-холле", тогда погибли 143 человека, и в том числе российский спецназовец, который воевал в Украине и приехал "в отпуск".

А в США житель Миннеаполиса устроил теракт в католической школе летом 2025 года. Позже оказалось, что он "фанат" русского мира и все его оружие покрыто надписями на русском языке.