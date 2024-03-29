Сходил с семьей на концерт: в "Крокусе" убили полковника РФ, приехавшего из Украины "в отпуск"

Погибший в "Крокусе" полковник российского спецназа "отличился" на военной службе в Косово, Таджикистане и Украине, а к семье вернулся за несколько дней до теракта.

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После ранения, полученного во время теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл", умер вернувшийся с Украины полковник спецназа Тимур Мясников. Об этом пишет российское издание "Медиазона".

По данным издания, которое ссылается на телеграм-канал выпускников суворовских училищ и самарское отделение организации "Офицеры России", Мясников получил три пулевых ранения и после трех дней наблюдений врачей скончался.

Офицер спецназа Мясников "отличился" на военной службе в Косово, Таджикистане и Украине. Последние два года он служил в третьей бригаде спецназа Генштаба и воевал на Донбассе, а домой вернулся за несколько дней до теракта.

"Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт", — написал глава упомянутой организации Артур Маливанчук.

Согласно инсайдерской информации "Медиазоны", полковник Мясников был зарегистрирован по служебному адресу: Москва, улица Знаменка, 19. Именно там находится здание Генштаба.

По последним данным, жертвами теракта в "Крокус Сити Холле" стали 143 человека.

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Напомним, 28 марта Следственный комитет РФ заявил, что к теракту в "Крокус Сити Холле" якобы причастны украинцы. Следствие зафиксировало, что исполнителям теракта поступали "значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления".

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News сказал, что Путин использует стрельбу в "Крокусе" для мобилизации своего народа, наступательных действий и "чтобы не было Украины".