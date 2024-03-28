"Чтобы не было Украины": Зеленский объяснил, как Путин хочет использовать теракт в "Крокусе" (видео)

Президент заявил, что все разведки мира поделились с Кремлем информацией о подготовке теракта в Москве и то, что Путин никак не отреагировал на это, свидетельствует о том, что президенту РФ нужны "действия, которые могли бы мобилизовать его общество против Украины".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин использует стрельбу в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" с целью мобилизации своего народа, наступательных действий и "чтобы не было Украины". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, обнародованном в четверг, 28 марта.

"Мы понимаем, что на себя взяла ответственность в этих действиях ИГИЛ. И даже смешно, когда Россия попыталась опровергнуть то, что сказал ИГИЛ. Это выглядит безусловно полным бредом", — подчеркнул украинский президент.

Зеленский убежден, что Россия о теракте знала заранее. Все разведки мира поделились с Кремлем этой информацией.

"Скажите мне, пожалуйста, если их предупреждали, почему человек, который боится за свою жизнь — Путин — сидит в подвалах, миллионы у него ПВО в Москве, ни с кем не встречается... Почему человек, который так боится всего, никак не отреагировал на предварительную информацию по линии разведок, потому что как говорится, война войной об Украине, а разведки партнеров и России общаются постоянно. Почему он это не сделал?" — спросил риторически президент Украины.

Зеленский о теракте в "Крокусе" с 24:16

По его словам, таким образом Путин пытается максимально объединить свое общество и мобилизовать больше сил против Украины.

"Он понимает, что мобилизация у него провалена. Он понимает, что мобилизовать кроме зеков, он никого не может. Ему нужны постоянные ответные действия, которые могли бы мобилизовать его общество против Украины. По крайней мере, мобилизовать дух и моральное состояние его солдат, которые сейчас здесь, у нас на оккупированных территориях. Вот что он делает. Ему все равно: террористический акт, экономический, нефтяная отрасль. Любое из этих направлений он как клише использует, как нарратив, чтобы максимально объединить его общество, которое не верит в эту войну", — рассказал Зеленский.

Украинский президент считает, что Путин делает все это для того, "чтобы не было Украины".

"Он все это использует только для наступательных действий и в этом есть ответ всему миру: даже то, что произошло в Москве, с таким количеством погибших и раненых, он все это использует только для одного — чтобы не было Украины. И это еще раз отвечает на вопрос, хочет ли он окончания войны. Нет", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 28 марта Следственный комитет РФ заявил, что к теракту в "Крокусе" якобы причастны украинцы. При анализе денежных операций удалось зафиксировать, что исполнителям теракта поступали "значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления".

27 марта руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия знала о подготовке теракта с 15 февраля и откуда придут боевые группы.