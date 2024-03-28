"Щоб не було України": Зеленський пояснив, як Путін хоче використати теракт у "Крокусі" (відео)

Президент заявив, що всі розвідки світу поділилися з Кремлем інформацією про підготовку теракту в Москві і те, що Путін ніяк не відреагував на це, свідчить про те, що президенту РФ потрібні "дії, які могли б мобілізувати його суспільство проти України".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін використовує стрілянину у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" з метою мобілізації свого народу, наступальних дій і "щоб не було України". Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, оприлюдненому у четвер, 28 березня.

"Ми розуміємо, що на себе взяла відповідальність в цих діях ІДІЛ. І навіть смішно, коли Росія спробувала спростувати те, що сказав ІДІЛ. Це виглядає безумовно повною маячнею", — наголосив український президент.

Зеленський переконаний, що Росія про теракт знала заздалегідь. Всі розвідки світу поділилися з Кремлем цією інформацією.

"Скажіть мені, будь ласка, якщо їх попереджали, чому людина, яка боїться за своє життя — Путін — сидить в підвалах, мільйони у нього ППО в Москві, ні з ким не зустрічається… Чому людина, яка так боїться всього, ніяк не відреагувала на попередню інформацію по лінії розвідок, бо як то кажуть, війна війною про Україну, а розвідки партнерів і Росії спілкуються постійно. Чому він це не зробив?" — запитав риторично президент України.

Зеленський про теракт в "Крокусі" з 24:16

За його словами, у такий спосіб Путін намагається максимально об'єднати своє суспільство і мобілізувати більше сил проти України.

"Він розуміє, що мобілізація в нього провалена. Він розуміє, що мобілізувати окрім зеків, він нікого не може. Йому потрібні постійні відповідні дії, які могли б мобілізувати його суспільство проти України. Принаймні, мобілізувати дух і моральний стан його солдатів, які зараз тут, у нас на окупованих територіях. Ось що він робить. Йому все одно: терористичний акт, економічний, нафтова галузь. Будь-який з цих напрямків він як кліше використовує, як наратив, щоби максимально об'єднати його суспільство, яке не вірить у цю війну", — розказав Зеленський.

Український президент вважає, що Путін робить все це для того, "щоб не було України".

"Він все це використовує тільки для наступальних дій і в цьому є відповідь всьому світу: навіть те, що відбулось в Москві, з такою кількістю загиблих і поранених, він все це використовує тільки для одного — щоб не було України. І це ще раз відповідає на питання, чи хоче він закінчення війни. Ні", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 28 березня Слідчий комітет РФ заявив, що до теракту в "Крокусі" нібито причетні українці. Під час аналізу грошових операцій вдалося зафіксувати, що виконавцям теракту надходили "значні суми грошових коштів і криптовалюти з України, які використовувалися під час підготовки злочину".

27 березня керівник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що Росія знала про підготовку теракту з 15 лютого і звідки прийдуть бойові групи.