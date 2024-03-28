Недовіра між спецслужбами: чому ФСБ та Путін пропустили теракт у "Крокусі", — NYT

Спецслужби РФ знали про можливість теракту у громадському місті завдяки інформації ЦРУ, ФСБ та з публічних заяв посольства США. Однак попередження зігнорували через тотальну недовіру.

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Російська влада не зуміла відвернути терористичну атаку на концертний зал "Крокус Сіті Холл", оскільки відкинула попередження західних спецслужб. Крім того, про можливість нападу могли знайти в ФСБ. Однак від загрози "відмахнулись", бо президента РФ Володимира Путіна більше цікавлять українці, ніж терористи ІДІЛ. Про особливості роботи російських спецслужб розповіли на порталі видання The New York Times.

Журналісти видання поспілкувались з урядовцями США та країн Європи, і з експертами з боротьби з тероризмом. Співрозмовники погодились, що теракт з більш як сотнею людських жертв відбувся внаслідок цілого комплексу причин.

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Фахівці назвали дві причини подій у "Крокус". По-перше, всередині структури ФСБ панує недовіра — вони не дослухаються до своїх колег та не вірять західним спецслужбам. По-друге, силовики, на вимогу Путіна, "ганялись" за уявними "українськими диверсантами" та опозицією, і тому втратили пильність та увагу.

В підсумку з'ясувалось, що ні спецслужби, ні правоохоронці, не здатні захистити громадян РФ від реальних загроз. При цьому важливим є те, що очільник Кремля перебуває майже 25 років при владі і обіцяє населенню стабільність та безпеку.

У статті перелічили, з яких джерел Кремль отримував інформацію про можливість теракту:

публічне попередження посольства США та низки західних країн, яке пролунало 8 березня 2024 року — закликали не відвідувати місця масового скупчення людей;

ЦРУ по своїх каналах повідомило, що члени ІДІЛ готують теракт у РФ;

Другий відділ ФСБ, який спеціалізується на терористах ІДІЛ, також знав про можливу загрозу.

"Невдача, швидше за все, стала результатом комбінації факторів, головним серед яких є глибокий рівень недовіри як всередині російського істеблішменту безпеки, так і в його відносинах з іншими глобальними спецслужбами", — пояснили анонімні співрозмовники журналістів.

Стрілянина в Крокус — деталі

Зазначимо, 22 березня група чотирьох вихідців з Таджикистану вільно увійшли до приміщення концертного залу "Крокус Сіті Холл", — раніше писав Фокус. На фото та відео з місця подій можна побачити стрілянину по людях. У якийсь момент відбувся підпал одного з залів. При цьому пожежний захист не спрацював і палаючий дах обвалився на відвідувачів.

За кілька годин російські силовики затримали чотирьох осіб, які майже перейшли російсько-білоруський кордон у Брянській області. Затриманих катували, але живими доставили до суду, де їх арештували до 22 травня.

Міжнародна терористична організація ІДІЛ опублікувала заяву, що це вона влаштувала стрілянину в "Крокус". Про це ж говорять спецслужби США, адже вони попереджали саме про цю загрозу.

Тим часам Путін, російські пропагандисти та урядовці почали Україну звинувачувати у теракті, хоч не мають жодних підстав для таких заяв.

Нагадуємо, 28 березня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, що РФ планує використати стрілянину в "Крокусі", щоб налаштувати росіян проти українців. Водночас військовий експерт зауважив, що набравши нову порцію мобілізованих, Путін влітку може здійснити другий наступ на Харків.