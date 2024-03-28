Більше страху і гніву: РФ використовує теракт в "Крокус" проти України та Заходу, — ISW

Москва планує поєднати теракт в "Крокус Сіті Холл", замахи на колаборантів і проросійських активістів та удари України по військових об'єктах. Головна мета — підсилення антиукраїнських настроїв серед росіян.

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У Кремлі продовжують шукати "докази", які показали б пересічним росіянам причетність України, США, інших країн Заходу до терактів, які відбуваються у РФ. Подібні дії використовуються для того, щоб підсилити підтримку російсько-української війни серед широких верств населення. Кроки, які робить російська влада, щоб налякати громадян РФ, описані аналітиками Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому 27 березня.

У звіті ISW звернули увагу на свіже звернення депутатів Державної Думи РФ до Слідчого комітету, яке відбулось на п'ятий день після подій в концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї. Депутати хотіли б провести розслідування "терористичної діяльності", якою займається Україна та Захід проти Росії.

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Подібні дії, зауважили аналітики, спрямовані на підсилення антиукраїнських настроїв серед росіян. Громадяни РФ, за задумом Кремля, повинні ще більше боятись, відчувати гнів. Після цього вони з більшою активністю долучаться до російсько-української війни, — підсумовують аналітики.

Ще один напрям активностей російської влади — кваліфікація ударів ЗСУ по військових цілях. Як стверджує Кремль, це також "терористичні акти".

Також аналітики відзначили, що Слідчий комітет РФ прямо не звинувачує Україну в стрілянині в "Крокус", а також в інших "злочинах", про які пишуть депутати. У Telegram-каналі відомства лаконічно вказують, що отримали звернення: займуться "терактами", спрямованими проти РФ.

Теракт в Крокус - реакція Слідчого комітету на звернення політиків РФ Фото: Скриншот

Текст обвинувачень Держдуми розмістило видання ASTRA з посиланням на російську політикиню з партії "Справедлива Росія". У тексті стверджують, що Україна вчинила замах на проросійських активістів на окупованих територіях та на території Росії.

Теракт в Крокусі - текст звернення депутатів Держдуми Фото: Скриншот

Аналітики підкреслили, що Кремль, прив'язуючи Україну і Захід до терактів, хоче добитись двох цілей. Перша ціль — "посилення внутрішньої підтримки війни в Україні". Друга ціль — "розширити" поняття терактів на атаки по військових об'єктах: у такому випадку скомпрометують українських військових в очах громадськості західних країн.

Теракт в Крокус — деталі

Зазначимо, 22 березня у приміщенні концертного залу "Крокус Сіті Холл" сталась стрілянина за участю чотирьох чоловіків, двоє з яких мали вогнепальну зброю, третій — ніж, четвертий — відеокамеру для фіксації злочину. На кадрах, знятих росіянами на місці подій, чути постріли та видно, як гинуть люди. За кілька хвилин почалась масштабна пожежа і дах одного з залів обвалився прямо на голови відвідувачів. Згідно з даними РФ, загинуло близько 140 осіб, з них менша частина — від куль, більша — задихнулась в диму.

Російська влада затримала чотирьох підозрюваних, які виявились уродженцями Таджикистану. Людей катували, після цього привезли до суду та звинуватили у теракті. При цьому президент РФ Володимир Путін та низка інших посадовців запевняють росіян, що до подій в "Крокус" причетна Україна.

Тим часом у мережі з'явилось звернення членів "Ісламської держави" (ІДІЛ), які взяли на себе відповідальність за теракт. Про це ж говорить уряд США: вони попереджали Росію про можливість нападу, але російські спецслужби це зігнорували.

Нагадуємо, 27 березня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що у РФ знали про теракт набагато раніше, ніж США опублікували попередження. 25 березня ІДІЛ опублікувала нове звернення, в якому пригрозила Путіну та росіянам новими терактами.