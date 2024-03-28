Больше страха и гнева: РФ использует теракт в "Крокусе" против Украины и Запада, — ISW

Москва планирует совместить теракт в "Крокус Сити Холл", покушения на коллаборантов и пророссийских активистов и удары Украины по военным объектам. Главная цель — усиление антиукраинских настроений среди россиян.

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В Кремле продолжают искать "доказательства", которые показали бы рядовым россиянам причастность Украины, США, других стран Запада к терактам, происходящим в РФ. Подобные действия используются для того, чтобы усилить поддержку российско-украинской войны среди широких слоев населения. Шаги, предпринимаемые российской властью, чтобы напугать граждан РФ, описаны аналитиками Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 27 марта.

В отчете ISW обратили внимание на свежее обращение депутатов Государственной Думы РФ в Следственный комитет, которое состоялось на пятый день (27 марта) после событий в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Депутаты хотели бы провести расследование "террористической деятельности", которой занимается Украина и Запад против России.

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Подобные действия, отметили аналитики, направлены на усиление антиукраинских настроений среди россиян. Граждане РФ, по замыслу Кремля, должны еще больше бояться, испытывать гнев. После этого они с большей активностью присоединятся к российско-украинской войне, — заключают аналитики.

Еще одно направление активностей российских властей — квалификация ударов ВСУ по военным целям. Как утверждает Кремль, это также "террористические акты".

Аналитики отметили, что Следственный комитет РФ прямо не обвиняет Украину в стрельбе в "Крокусе", а также в других "преступлениях", о которых пишут депутаты. В Telegram-канале ведомства лаконично указывают, что получили обращение: займутся "терактами", направленными против РФ.

Теракт в Крокус — реакция Следственного комитета на обращение политиков РФ Фото: Скриншот

Текст обвинений Госдумы разместило издание ASTRA со ссылкой на российского политика из партии "Справедливая Россия". В тексте утверждается, что Украина совершила покушение на пророссийских активистов на оккупированных территориях и на территории России.

Теракт в Крокусе — текст обращения депутатов Госдумы Фото: Скриншот

Аналитики подчеркнули, что Кремль, привязывая Украину и Запад к терактам, хочет добиться двух целей. Первая цель — "усиление внутренней поддержки войны в Украине". Вторая цель — "расширить" понятие терактов на атаки по военным объектам: в таком случае скомпрометируют украинских военных в глазах общественности западных стран.

Теракт в Крокус — детали

Отметим, 22 марта в помещении концертного зала "Крокус Сити Холл" произошла стрельба с участием четырех мужчин, двое из которых имели огнестрельное оружие, третий — нож, четвертый — видеокамеру для фиксации преступления. На кадрах, снятых россиянами на месте событий, слышны выстрелы и видно, как гибнут люди. Через несколько минут начался масштабный пожар и крыша одного из залов обвалилась прямо на головы посетителей. Согласно данным РФ, погибло около 140 человек, из них меньшая часть — от пуль, большая — задохнулась в дыму.

Российские власти задержали четырех подозреваемых, которые оказались уроженцами Таджикистана. Людей пытали, после этого привезли в суд и обвинили в теракте. При этом президент РФ Владимир Путин и ряд других должностных лиц уверяют россиян, что к событиям в "Крокусе" причастна Украина.

Между тем в сети появилось обращение членов "Исламского государства" (ИГИЛ), которые взяли на себя ответственность за теракт. Об этом же говорит правительство США: они предупреждали Россию о возможности нападения, но российские спецслужбы это проигнорировали.

Напоминаем, 27 марта глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что в РФ знали о теракте гораздо раньше, чем США опубликовали предупреждение. 25 марта ИГИЛ опубликовала новое обращение, в котором пригрозила Путину и россиянам новыми терактами.