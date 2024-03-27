"Минимум с 15 февраля": Буданов заявил, что Россия знала о подготовке теракта в "Крокусе"

Борьба "башен" Кремля и возможность устранить нескольких высокопоставленных чиновников — один из вероятных сценариев подготовки расстрелов в концертном зале Crocus City Hall.

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Россия точно знала минимум с 15 февраля относительно того, что в концертном зале Crocus City Hall состоится теракт. Об этом заявил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает пресс-служба ведомства.

Эта информация, по его словам, прошла через разведуправление группировки в Сирии. Впоследствии в Москве узнали подробности.

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"И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", — сказал Кирилл Буданов.

Глава ведомства рассказал, что Россия знала откуда придут боевые группы. На территорию государства-агрессора они перемещались через другие две страны.

Борьба "башен" и возможность устранить нескольких чиновников — один из вероятных сценариев. Также, как считают в ГУР, нельзя исключать того, что в РФ на самом деле недооценили масштабов того, что произойдет.

"Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину", — добавил глава ведомства.

В Кремле уже трижды меняли версии событий в "Крокусе". Российская верхушка, как говорится в сообщении, пыталась приобщить к теракту так называемый "украинский след".

Расстрелы в "Крокусе"

В городе Красногорск, который расположен на территории Московской области, 22 марта прозвучали выстрелы в концертном зале Crocus City Hall накануне выступления группы "Пикник". Группа лиц из стрелкового оружия расстреливала посетителей. В результате атаки 22 марта могли погибнуть более сотни человек, а огромное количество получили ранения.

В Центре общественных связей ФСБ 23 марта заявили, что лица, участвовавшие в теракте в "Крокус Сити Холле", решили быстро покинуть место теракта и скрыться на территорию Украины. Эти действия, по данным ФСБ, был тщательно подготовлен.

В ГУР отвергли обвинения РФ об "украинском следе" в расстреле в "Крокусе". В ведомстве назвали ложью информацию ФСБ о том, что стрелки, участвовавшие в расстрелах, планировали выехать на территорию Украины.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 23 марта получил доклад от директора ФСБ Александра Бортникова о задержании 11 человек. Среди них якобы были четверо тех, кто непосредственно участвовал в расстрелах.