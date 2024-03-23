"Тщательно планировали": ФСБ РФ нашла "украинский след" в расстреле в "Крокусе" (фото)

Участники расстрелов в концертном зале, по информации российских силовиков, якобы намеревались перейти границу с Украиной и имели контакты на "на украинской стороне".

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Лица, участвовавшие в теракте в "Крокус Сити Холле", якобы пытались сбежать на территорию Украины. С соответствующим заявлением выступили в Центре общественных связей ФСБ, информирует 23 марта ТАСС.

По информации силовиков, участники теракта "имели контакты на украинской стороне", а также намеревались перейти российско-украинскую границу. Сам теракт, по данным ФСБ, был тщательно подготовлен.

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"Теракт в "Крокус сити Холле" был тщательно спланирован", — говорится в сообщении.

Фото: ТАСС

Расстрелы в "Крокусе" и задержание подозреваемых

В городе Красногорск Московской области Российской Федерации 22 марта раздались выстрелы в концертном зале Crocus City Hall накануне выступления группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар.

О задержании двух вероятных участников стрельбы первым официально сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram. Их машину, по его словам, со стрельбой останавливали в Брянской области. В салоне автомобиля найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Автомобиль вероятных подозреваемых Фото: скрин видео

Президент РФ Владимир Путин получил доклад от директора ФСБ Александра Бортникова о задержании 11 человек, в том числе всех четырех, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале Crocus City Hall. Российские силовики, как заявили в Кремле, и в дальнейшем проводят антитеррористические мероприятия. Продолжается поиск сообщников участников расстрелов.

Напомним, 23 марта в США назвали ответственных за теракт в "Крокусе". Американские официальные лица заявили, что кроме публичного предупреждения о возможном теракте, они частным образом поделились с российскими спецслужбами своими разведданными, которые указывали на возможную подготовку нападения.