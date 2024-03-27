Пропаганда противоречит разведке: Украину безосновательно обвиняют в теракте в "Крокусе", — ISW

Аналитики рассказали, как менялись упоминания об Украине в заявлениях о произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл". От прямых обвинений в том, что Украина — заказчик, до ухода от прямого вопроса уже на следующий день.

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Высокопоставленные кремлевские чиновники, судя по всему, не придерживаются последовательной линии в своих объяснениях атаки в "Крокус Сити Холл". По мнению аналитиков "Института изучения войны", это указывает на то, что в Кремле не вполне понимают, как согласовать свои информационные операции с данными собственной разведки и правоохранительных органов. Об этом сообщается в сводке ISW от 26 марта.

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В окружении высокопоставленного руководства РФ не наблюдается единства в том, что касается ложной версии: будто нападение 22 марта на концертный зал "Крокус" каким-то образом организовала Украина. В своем обращении после теракта 23 марта президент РФ Владимир Путин допустил, что к произошедшему может иметь отношение Украина. Затем, 26 марта, он обратился к коллегии Генеральной прокуратуры РФ, упомянул о теракте в "Крокусе" и призвал установить все факты, относящиеся к делу. Но Украину прямо или косвенно уже не обвинял.

В последующих заявлениях Путина Украина упоминалась только один раз, когда глава Кремля говорил о возвращении имущества России за рубежом — разительное изменение, если сравнивать с его обращением от 25 марта, в котором утверждалось, что Украина якобы была заинтересована в теракте в "Крокусе", и что нападавшие пытались бежать в Украину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 26 марта также прямо не заявлял, что Украина организовала нападение в ответ на вопрос журналистов о том, какими будут меры, если "подтвердится" причастность Украины.

Такое изменение риторики Путина (от прямых обвинений в том, что Украина — заказчик до ухода от прямого вопроса уже на следующий день) позволяет предположить, что в Кремле еще не выработали четкий нарратив о теракте, вероятно, отчасти и из-за шока, вызванного нападением.

Вместе с тем другие высокопоставленные российские чиновники безосновательно обвинили Украину в организации нападения, но признали, что властям РФ пока не хватает информации. Глава ФСБ Александр Бортников обвинил СБУ в организации нападения с участием США и Великобритании. Мотив, по его словам, якобы состоял в том, чтобы посеять панику в российском обществе. Это давняя нарративная линия Кремля: войну в Украине изображают как экзистенциальную войну против коллективного Запада. Но затем сообщалось, что в РФ до сих пор не назвали имя заказчика нападения.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта, отвечая на вопрос о том, кто совершил нападение — "Исламское государство" (ИГ) или Украина — сказал, что "конечно, Украина". По его словам, якобы имеется достаточно доказательств, указывающих на причастность Украины. Он предположил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы в конечном итоге придут именно к такому выводу.

Напомним, что в ISW объяснили, почему Лукашенко заявил, что террористы направлялись в Беларусь.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокусе".