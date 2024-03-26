Доказательств нет: в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту в Крокусе, — СМИ

По словам журналистов, Путин хочет использовать теракт, чтобы сплотить россиян и вызвать больше поддержки в отношении войны против Украины.

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Президент РФ Владимир Путин продолжает утверждать, что Украина якобы причастна к теракту в Подмосковье. Его ближайшие соратники также подхватывают эти утверждения, хотя доказательств у Кремля нет. При этом многие представители политической и деловой элиты РФ не верят в связь Украины с террористами. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что кремлевские чиновники были шокированы неспособностью служб безопасности предотвратить теракт в "Крокус-Сити-Холле". По словам журналистов, Путин хочет использовать теракт, чтобы сплотить россиян и вызвать больше поддержки в отношении войны против Украины.

Издание пишет, что Путин дважды пытался связать Украину с терактом. Киев категорически отрицает любую причастность к произошедшему. США считают, что за массовым убийством стоит группировка "Исламское государство".

В материале говорится, что сторонники Путина в российских властях охотно подхватывают утверждения о причастности Украины к теракту. Возможно, Кремль воспользуется этим, чтобы объявить новую волну мобилизации.

По словам журналистов, теракт вызвал политические требования в России отменить мораторий на смертную казнь, который действует с 1996 года. Сейчас идет активное обсуждение этого вопроса. Это решение должен принять Конституционный суд РФ.

Издание отметило, что Путин во время встречи с руководителями спецслужб задался вопросом, почему радикальные исламисты нападают на Россию, если она поддерживает якобы "справедливое разрешение" конфликта на Ближнем Востоке. Однако на той же встрече он снова раскритиковал Украину и Запад.

Напомним, глава Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что теракт в "Крокус Сити" организовала Украина. Председатель Совбеза РФ не стал объяснять, почему так считает, хотя всю ответственность на себя взяла международная террористическая группа ИГИЛ.

Кроме того, белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что Беларусь перекрывала границу с Россией, чтобы не пропустить террористов, совершивших теракт в концертном зале "Крокус-Сити" в Подмосковье. Были задействованы силы МВД, КГБ, военные из некоторых частей. Террористы в один момент поняли, что в Беларусь не пройти, а потому повернули в сторону Украины.