Теракт в Крокусе: Беларусь перекрыла границу, потому террористы развернулись, — Лукашенко

По словам белорусского политика Александра Лукашенко, для перекрытия границы были задействованы силы МВД, КГБ, военные из некоторых частей. Силовиков расставили на блокпостах на дорогах на границе с РФ

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Беларусь перекрывала границу с Россией, чтобы не пропустить террористов, совершивших теракт в концертном зале "Крокус-Сити" в Подмосковье. Об этом рассказал белорусский политик Александр Лукашенко, пишет "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, в Беларуси делается все необходимое для обеспечения безопасности

"Мы выставляем туда милицию, ОМОН, надо — военнослужащими усиливаем. Все вооружены", — сказал он.

В материале сказано, что после теракта многие СМИ не исключали, что боевики собрались перейти границу России с Беларусью. На эти предположения Лукашенко заявил, что граница была перекрыта.

"Их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — сказал он.

По словам Лукашенко, были задействованы силы МВД, силовиков расставили на блокпостах на дорогах на границе с РФ. Также привлекались силы КГБ, Госпогранкомитета, некоторые части военнослужащих белорусской армии.

Правда, как затем отметил Лукашенко, террористы в один момент поняли, что в Беларусь не пройти, а потому повернули в сторону Украины.

"Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы", — сказал политик.

Он также подчеркнул, что Россия и Беларусь активно сотрудничали после теракта. Так, Лукашенко отметил, что президент РФ Владимир Путин более суток не комментировал теракт. Это якобы происходило не просто так.

"Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал", — сказал белорусский политик.

Отметим, что Лукашенко также потребовал уничтожать нарушителей границ из других стран. По словам белорусского политика, любая провокация будет пресекаться вооруженным путем, ведь нарушители понимают только силу. Если "жевать сопли", то это может привести к последствиям в будущем.

Также сообщалось, что глава Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что теракт в "Крокус Сити" организовала Украина. Председатель Совбеза РФ не стал объяснять, почему так считает, хотя всю ответственность на себя взяла международная террористическая группа ИГИЛ.