"Мінімум з 15 лютого": Буданов заявив, що Росія знала про підготовку теракту в "Крокусі"

Боротьба "веж" Кремля та можливість усунути кількох високопосадовців – один з ймовірних сценаріїв підготовки розстрілів в концертному залі Crocus City Hall.

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Росія точно знала мінімум з 15 лютого стосовно того, що в концертному залі Crocus City Hall відбудеться теракт. Про це заявив керівник ГУР МО України Кирило Буданов, повідомляє пресслужба відомства.

Ця інформація, з його слів, пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. Згодом у Москві дізналися подробиці.

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"І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", ― сказав Кирило Буданов.

Очільник відомства розповів, що Росія знала звідки прийдуть бойові групи. На територію держави-агресора вони переміщувались через інші дві країни.

Боротьба "веж" та можливість усунути кількох високопосадовців – один з ймовірних сценаріїв. Також, як вважають в ГУР, не можна виключати того, що у РФ насправді недооцінили масштабів того, що відбудеться.

"Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", ― додав очільник відомства.

У Кремлі уже тричі змінювали версії подій у "Крокусі". Російська верхівка, як йдеться у повідомленні, намагалася долучити до теракту так званий "український слід".

Розстріли у "Крокусі"

У місті Красногорськ, яке розташоване на території Московської області, 22 березня пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall напередодні виступу гурту "Пикник". Груп осіб зі стрілецької зброї розстрілювала відвідувачів. Внаслідок атаки 22 березня могла загинути понад сотня людей, а величезна кількість дістали поранення.

В Центрі громадських зв'язків ФСБ 23 березня заявили, що особи, які брали участь у теракті у "Крокус Сіті Холі", вирішили швидко залишити місце теракту та втекти на територію України. Ці дії, за даними ФСБ, був ретельно підготовлений.

У ГУР відкинули звинувачення РФ про "український слід" у розстрілі в "Крокусі". У відомстві назвали брехнею інформацію ФСБ про те, що стрільці, які брали участь у розстрілах, планували виїхати на територію України.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 23 березня отримав доповідь від директора ФСБ Олександра Бортникова щодо затримання 11 осіб. Серед них нібито були четверо тих, хто безпосередньо брав участь у розстрілах.