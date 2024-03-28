Криптовалюта и планирование: СК РФ официально обвинил Украину в теракте в "Крокусе"

По данным следствия, во время анализа денежных операций удалось зафиксировать, что преступники якобы связаны с "украинскими националистами". Часть средств также могла поступать в криптовалюте, добавили в СК РФ.

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Россияне считают, что к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье причастны украинцы и уже якобы были найдены новые доказательства, о которых сообщили представители Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По данным следствия, им удалось воссоздать полную картину совершенного теракта в Подмосковье. Речь идет как про этапы подготовки с планированием, так и непосредственно само преступление.

Первые результаты, как говорят во вражеском Следственном комитете, якобы полностью подтверждают спланированный характер действий террористов и "финансовую поддержку со стороны организаторов".

"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", — говорится в сообщении.

Отдельно было добавлено, что следствию удалось установить и задержать еще одного подозреваемого, который мог участвовать в схеме финансирования стрелков.

Следствие будет настаивать на том, чтобы ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Никаких доказательств Следственным комитетом предоставлено не было. Украинская сторона также не комментировала обвинения в свой адрес на момент публикации материала.

В Следственном комитете РФ выдвинули новую версию теракта в "Крокусе" Фото: Скриншот

Напомним, 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел инцидент, в ходе которого четверо мужчин начали перестрелку. Двое из них были вооружены огнестрельным оружием, третий держал в руках нож, а вот четвертый все фиксировал на видеокамеру. В результате от действий преступников погибли более 140 людей, которые пришли на концерт.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что РФ не сможет использовать теракт под Москвой для эскалации войны. По его словам, единственное, на что может пойти Кремль — попытаться усилить мобилизацию на фоне новой угрозы.