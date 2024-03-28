В украинский след в "Крокусе" поверят те, кто верил в "боевых комаров": Путин одержим Украиной (видео)

Путин пытается мобилизовать россиян на войну с Украиной. Но это не поможет предотвратить теракты в РФ в будущем — они будут продолжаться, говорит политолог Петр Олещук.

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В обвинения Украины со стороны Кремля в причастности к теракту в московском "Крокус Сити Холле" поверят те же россияне, которые до этого верили в "боевых комаров" или "зараженных птиц" из тайных лабораторий. Но теперь все террористы в мире увидели, что можно сделать любой теракт в РФ, а та свалит все на Украину. Об этом в интервью Фокусу заявил политолог Петр Олещук.

По его словам, российскому социуму лучше бы понять, что нет никаких мифических "бандеровцев" или "супергероя Буданова", который способен загипнотизировать ИГИЛ или взорвать "Северный поток". Лучше вспомнить, что был когда-то так называемый "рязанский сахар" и что все выборы Путина сопровождались терактами.

"Конечно, речь идет о теракте, но Путин решил его использовать, как очередной повод обвинить Украину, — говорит Олещук, — Все объяснения его спецслужб об украинской причастности являются мифом и рационально мыслящие люди в это не верят. Но пропаганда нацелена не на них, а на обычный российский плебс".

Конечно, подобными обвинениями Путин пытается мобилизовать россиян на войну с Украиной, говорит политолог. Но это не поможет предотвратить теракты в РФ в будущем — они будут продолжаться, а судя по всему российские власти относятся к ним абсолютно лояльно. Главное, чтобы была очередная тема для войны с Украиной, отмечает Олещук.

"Путин просто одержим Украиной и кроме как война с Украиной его ничего не интересует, — акцентирует политолог, — Все, что его окружает, он меряет только с точки зрения пользы для продолжения войны. Если бы завтра на Россию началось вторжение инопланетян, то Путин кричал бы по телевизору, что их подкупили украинцы. Путин стал просто параноидальным на теме российско-украинской войны и не откажется от нее даже на смертном одре. Будет умирать и в этот момент думать, какой бы еще ракетный удар нанести по Украине".

По словам Олещука, Россия — это государство с максимально серьезным и высоким уровнем межэтнических противоречий и там действительно высокий уровень нацизма. Поэтому очень странно выглядит заявление о "денацификации" от страны, в которой целые подразделения боевиков сформированы из неонацистов, например, ДШРГ "Русич".

"В РФ всегда было много межэтнических конфликтов, а сейчас они только обострятся из-за милитаризации общества, — говорит эксперт, — Я не удивлюсь, если вскоре подразделения неонацистов и подразделения с кадыровцами решат выяснять отношения внутри самой России".

А еще Кремль очень волнуют проявления национальной борьбы, как в том же Башкортостане, произошедшие не так давно. Москва понимает, что все ее "величие" в виде ресурсов, находится именно на этнических землях других народов.

Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ официально обвинил Украину в соучастии в теракте в "Крокусе". По данным следствия, при анализе денежных операций удалось зафиксировать, что преступники якобы связаны с "украинскими националистами".