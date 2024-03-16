Командира ДШРГ "Русич" Мильчакова причислили к "украинским нацистам": он обиделся (фото)

Оккупант подал иск в суд на МИД России, потому что те использовали его фото. В Министерстве иностранных дел отрицают причастность к изготовлению брошюры.

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Командир ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков подал иск в МИД России из-за своего изображения в брошюре об "украинских нацистах". Об этом пишет российское издание ASTRA.

Так, оккупанту на глаза попалась брошюра о мировом нацизме, которую распространяло российское дипведомство. Там он обнаружил свою фотографию. На ней фотографией военнослужащего Минобороны проиллюстрирован текст: "Ян Мельников — член анархической группировки "Пошуг". Основатель группы "Беларусь" в составе украинской националистической группировки "Правый сектор "*, занимался вербовкой и обучением белорусских боевиков".

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Украина продолжит попытки забрать неонациста из ДШРГ "Русич" из Финляндии, — Генпрокурор

В Министерстве иностранных дел открестились от причастности к изготовлению брошюры.

Сообщается, что оккупант Мильчаков подал иск в суд еще перед Новым годом, но заявление приняли на рассмотрение только недавно. Суд назначил разговор на 18 апреля.

Кто такой Мильчаков

Об Алексее Мильчакове общественность узнала в 2011 году, когда тогда еще 20-летний неонацист опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" фотографии, на которых он убивает щенка, затем отрезает ему голову и съедает его мясо. В 2014 году он отправился на Донбасс и заявил, что поехал туда "чтобы убивать", поскольку "чувствует азарт охотничий", и называл себя нацистом.

По данным украинской прокуратуры, Мильчаков воевал с июня 2014 года по август 2015 года во главе ДШРГ "Русич". В сентябре 2014 года Мильчаков организовал засаду неподалеку от поселка Приветное Славяносербского района Луганской области, в результате которой погибло около 40 военнослужащих батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Во время войны на Донбассе Мильчаков фотографировался на фоне трупов убитых украинцев. Он также отрезал у убитых украинцев уши и вырезал на их телах свастику.

Напомним, что окружной суд Хельсинки в понедельник, 18 декабря, взял под стражу одного из лидеров российской группировки "Русич" Воислава Тордена, более известного как Яна Петровского. Его подозревают в совершении военных преступлений в Украине.