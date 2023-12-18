Суд в Финляндии взял под стражу неонациста из ДШРГ "Русич" Петровского, — СМИ

В медиа отмечают, что подозреваемый на суде держал бумажный плакат на русском языке, назвав это рекламой. На вывеске были названия двух компаний, которые принадлежат Яну Петровскому.

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Окружной суд Хельсинки в понедельник, 18 декабря, взял под стражу одного из лидеров российской группировки "Русич" Воислава Тордена, более известного как Яна Петровского. Его подозревают в совершении военных преступлений в Украине. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

В медиа отмечают, что Петровского отправят в тюрьму Вантаа. Предъявить обвинения ему должны до 31 мая 2024 года.

Военные преступления, в которых подозревают одного из лидеров российской группировки "Русич", были совершены в 2014-2015 годах.

Кроме того, в медиа добавляют, что Петровский на суде держал бумажный плакат на русском языке, назвав это рекламой. Перед началом суда он показал табличку журналистам. На вывеске были названия двух российских компаний. Одна занимается продажей военной одежды, а другая — спортивным питанием. Обе компании, по информации в ЗМУ, принадлежат Петровскому.

Напомним, 25 августа 2023-го стало известно, что полиция Финляндии арестовала гражданина РоссииЯна Петровского, которого подозревают в совершении террористических актов в городах Донецк и Луганск в период с 2014 по 2015 год.

8 декабря 2023 года стало известно, что Финляндия отказала в экстрадиции неонациста Петровского. ЕСПЧ признал, что условия в украинских тюрьмах нарушают третью статью Конвенции по правам человека.

Также 8 декабря заместитель начальника отдела международно-правовой помощи Офиса Генерального прокурора Андрей Гулкевич заявил, что Украина продолжает искать пути задержания и выдачи Петровского.