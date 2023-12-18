Суд у Фінляндії узяв під варту неонациста з ДШРГ "Русич" Петровського, — ЗМІ

У медіа зазначають, що підозрюваний на суді тримав паперовий плакат російською мовою, назвавши це рекламою. На вивісці були назви двох компаній, які належать Яну Петровському.

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Окружний суд Гельсінкі в понеділок, 18 грудня, узяв під варту одного з лідерів російського угруповання "Русич" Воїслава Тордена, більш відомого як Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

У медіа зазначають, що Петровського відправлять до в'язниці Вантаа. Висунути звинувачення йому мають до 31 травня 2024 року.

Воєнні злочини, у яких підозрюють одного з лідерів російського угруповання "Русич", були скоєні у 2014-2015 роках.

У медіа додають, що Петровський на суді тримав паперовий плакат російською мовою, назвавши це рекламою. Перед початком суду він показав табличку журналістам. На вивісці були назви двох російських компаній. Одна займається продажем військового одягу, а інша — спортивним харчуванням. Обидві компанії, за інформацією ЗМІ, належать Петровському.

Нагадаємо, 25 серпня 2023-го стало відомо, що поліція Фінляндії заарештувала громадянина Росії Яна Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних актів у містах Донецьк і Луганськ у період із 2014 до 2015 року.

8 грудня 2023 року стало відомо, що Фінляндія відмовила в екстрадиції неонациста Петровського. ЄСПЛ визнав, що умови в українських в'язницях порушують третю статтю Конвенції з прав людини.

Також 8 грудня заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу Генерального прокурора Андрій Гулкевич заявив, що Україна продовжує шукати шляхи затримання та видачі Петровського.