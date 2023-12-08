"Через умови в тюрмах України": Фінляндія відмовила в екстрадиції неонациста Петровського

Києву в екстрадиції співзасновника російської ДШРГ "Русич", яка воює в Україні, відмовили, повідомляють у місцевих ЗМІ. ЄСПЛ визнав, що умови в українських тюрмах порушують третю статтю Конвенції з прав людини.

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Верховний суд Фінляндії негайно звільнив співзасновника російської ДШРГ "Русич", неонациста Яна Петровського. Суд послався на статтю Європейської конвенції з прав людини — йому в українському увʼязненні можуть загрожувати тортури, а це порушення. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

"Фінляндія не може погодитися на екстрадицію підозрюваного росіянина Воїслава Тордена (під таким ім'ям Петровський заїхав до Фінляндії — ред.) до України через "умови в українських тюрмах". Європейський суд з прав людини визнав, що вони порушують третю статтю Конвенції з прав людини.

"Згідно зі статтею, ніхто не може бути підданий тортурам, поводженню чи покаранню у нелюдський або такий, що принижує гідність, спосіб", — йдеться у рішенні.

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Затримали ще місяць тому: ЗМІ дізналися подробиці затримання лідера ДШРГ "Русич" Петровського

Водночас, як йдеться у повідомленні, у Фінляндії Петровський не буде негайно звільнений, хоча згідно з рішенням Верховного суду більше немає умов для його утримання під вартою для забезпечення можливої ​​екстрадиції.

"За словами адвоката Хейккі Лампела, Тордена тепер переведуть із в'язниці Вантаа до прикордонної служби", — йдеться у повідомленні Helsingin Sanomat.

Раніше прикордонна служба повідомила Імміграційній службі Фінляндії, що дозвіл на проживання Петровського-Тордена буде анульовано, його депортують і заборонять в’їзд до країни. Про свої подальші дії щодо цього імміграційна служба Фінляндії ще не повідомила.

Прокуратура України інкримінує Петровському участь у терористичних злочинах у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині. Йому загрожує від 8 до 15 років колонії.

У Фінляндії за запитом України Петровського затримали в серпні 2023 році. Це сталося в аеропорту Гельсінкі, коли він збирався вилетіти до Ніцци. Згодом стало відомо, що у Фінляндію він заїхав під імʼям Воїслав Торден. Завдяки навчанню його дружини в цій країні він оформив собі посвідку на проживання.

Петровський перебуває під санкціями ЄС і США, але вони накладені на його справжнє імʼя.

Нагадаємо, 25 серпня 2023-го стало відомо, що поліція Фінляндії заарештувала громадянина Росії Яна Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних актів у містах Донецьк і Луганськ у період з 2014 по 2015 рік.

Як виявилося, Ян Петровський був затриманий ще місяць тому. На момент затримання він був поміщений у "Центр утримання мігрантів" у Фінляндії. Причина його затримання називається "порушення міграційного законодавства" шенгенської зони.