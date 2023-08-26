"Країна не може захистити своїх громадян": у ДШРГ "Русич" відмовилися воювати в Україні

Командир ДШРГ "Русич" Ян Петровський був затриманий поліцією у Фінляндії. Представники угруповання вимагають у держави повернути їхнього лідера в РФ.

Related video

У російській диверсійно-штурмовій розвідувальній групі "Русич" заявили, що припиняють виконання бойових завдань. Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу підрозділу.

У публікації зазначено, що це рішення пов'язане з арештом одного з командирів ДШРГ "Русич" на території Фінляндії. Йдеться про Яна Петровського з позивним "Слов'ян".

"Поки ситуація зі "Слов'яном" не вирішиться в потрібний нам бік (видача РФ) — "Русич" припиняє виконання будь-яких бойових завдань", — заявили представники угруповання.

У ДШРГ "Русич" повідомили, що вільний час присвятять відпочинку та вирішенню накопичених справ.

"Якщо країна не може захистити своїх громадян, то навіщо громадянам захищати країну?" — заявили окупанти.

У ДШРГ "Русич" вимагають повернути Петровського

Раніше пов'язаний із ПВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone прокоментував арешт Петровського. Автори каналу заявили, що міністерство закордонних справ Росії не виконало свої зобов'язання щодо захисту громадян за кордоном.

Арешт Петровського: що відомо

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що поліція Фінляндії заарештувала громадянина Росії Яна Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних актів у містах Донецьк і Луганськ у період з 2014 по 2015 рік.

Як виявилося, Ян Петровський був затриманий ще місяць тому. На момент затримання він був поміщений у "Центр утримання мігрантів" у Фінляндії. Причина його затримання називається "порушення міграційного законодавства" шенгенської зони.

Пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила, що найманця терористичної групи планують екстрадувати в Україну. Прокуратура поки зайнята підготовкою документів. СБУ підозрює Петровського у злочині за ч. 1. ст. 258-3 Кримінального кодексу (участь у терористичній організації).