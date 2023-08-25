Затримали ще місяць тому: ЗМІ дізналися подробиці затримання лідера ДШРГ "Русич" Петровського

За інформацією журналістів, військовий злочинець Ян Петровський, який воював проти України, затриманий за порушення міграційного законодавства. Україна подала запит на екстрадицію.

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У Фінляндії затримано російського військового злочинця Яна Петровського, одного з командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", яка воює проти України з 2014 року. Про це 25 серпня повідомив канал MTV3.

Як виявилося, затриманий він був ще місяць тому. На момент затримання був поміщений у "Центр утримання мігрантів" у Фінляндії. Причина його затримання називається "порушення міграційного законодавства" шенгенської зони.

За інформацією журналістів, витягнути його намагалася тільки дружина, у публічну площину ця історія потрапила вже після того, як Петровського перевели до в'язниці, де він чекатиме на екстрадицію, яку вже запросила Україна.

Хто такий Ян Петровський?

Ян Петровський — радикальний націоналіст, який був одним із командирів угруповання "Русич", що воювало з українськими військами в Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках. Петровський входив до загону "Бетмен", спочатку воював у Луганську, а потім брав участь у боях за донецький аеропорт. Водночас Петровський жив із 2004 року в Норвегії, у 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні і депортували.

За відомостями журналістів, це угруповання обладнало в підвалах Машинституту катівні, під різними приводами викрадало мирних жителів, декого з них страчували і забивали до смерті. Навіть у самій ЛНР члени ДБР "Бетмен" були оголошені садистами і вбивцями.

Петровський є ватажком ДШРГ "Русич" після того, як Мільчаков був поранений під час боїв під Харковом у 2022 році. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков.

Він також брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угруповання, що воювало на боці режиму диктатора Башара Асада.

Нагадаємо, 25 серпня Україна почала процедуру екстрадиції Петровського з ДШРГ "Русич". В Офісі генерального прокурора розповіли про заходи, яких вживають щодо Яна Петровського з ДШРГ "Русич", якого відшукали у Фінляндії.

Раніше, 22 вересня минулого року Фокус писав про те, що неонацисти ДШРГ "Русич" закликають росіян катувати і страчувати українських військовополонених. Російські солдати, на думку соратників Олексія Мільчакова, можуть за гроші передавати родичам інформацію про місце поховання українців.

У квітні 2022 року бійці ДШРГ "Русич" засвітилися в зоні бойових дій на території Луганської області. РосЗМІ повідомляли, що ватажок підрозділу Олексій Мільчаков дістав поранення на передовій, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.