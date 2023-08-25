Задержали еще месяц назад: СМИ узнали подробности задержания лидера ДШРГ "Русич" Петровского

По информации журналистов, военный преступник Ян Петровский, который воевал против Украины, задержан за нарушение миграционного законодательства. Украина подала запрос на экстрадицию.

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В Финляндии задержан российский военный преступник Ян Петровский, один из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая воюет против Украины с 2014 года. Об этом 25 августа сообщил канал MTV3.

Как оказалось, задержан он был еще месяц назад. На момент задержания был помещен в "Центр содержания мигрантов" в Финляндии. Причина его задержания называется "нарушение миграционного законодательства" шенгенской зоны.

По информации журналистов, вытащить его пыталась только жена, в публичную плоскость эта история попала уже после того, как Петровского перевели в тюрьму, где он будет ожидать экстрадиции, которую уже запросила Украина.

Кто такой Ян Петровский?

Ян Петровский — радикальный националист, который был одним из командиров группировки "Русич", воевавшей с украинскими войсками в Луганской и Донецкой областях в 2014–2015 годах. Петровский входил в отряд "Бэтмен", сначала воевал в Луганске, а затем участвовал в боях за донецкий аэропорт. При этом Петровский жил с 2004 года в Норвегии, в 2017 году его лишили вида на жительство в этой стране и депортировали.

По сведениям журналистов, эта группировка оборудовала в подвалах Машинститута пыточные, под разными предлогами похищала мирных жителей, некоторых из которых казнили и забивали до смерти. Даже в самой ЛНР члены ГБР "Бэтмен" были объявлены садистами и убийцами.

Петровский является главарем ДШРГ "Русич" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году. Первым главарем банды был садист Алексей Мильчаков.

Он также участвовал в сирийской войне в составе ультраправой группировки, воевавшей на стороне режима диктатора Башара Асада.

Напомним, 25 августа Украина начала процедуру экстрадиции Петровского из ДШРГ "Русич". В Офисе генерального прокурора рассказали о мерах, принимаемых в отношении Яна Петровского из ДШРГ "Русич", которого отыскали в Финляндии.

Ранее, 22 сентября прошлого года Фокус писал о том, что неонацисты ДШРГ "Русич" призывают россиян пытать и казнить украинских военнопленных. Российские солдаты, по мнению соратников Алексея Мильчакова, могут за деньги передавать родственникам информацию о месте захоронения украинцев.

В апреле 2022 года бойцы ДШРГ "Русич" засветились в зоне боевых действий на территории Луганской области. РосСМИ сообщали, что главарь подразделения Алексей Мильчаков получил ранение на передовой, однако официального подтверждения этой информации не было.