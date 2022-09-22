Неонацисты ДШРГ "Русич" призывают россиян пытать и казнить украинских военнопленных (фото)

Российские солдаты, по мнению соратников Алексея Мильчакова, могут за деньги передавать родственникам информацию о месте захоронения украинцев.

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Неофициальное подразделение ВС РФ ДШРГ "Русич", которое возглавляет российский неонацист Алексей Мильчаков, опубликовало инструкцию по допросу и казни украинских военнопленных. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале оккупационного формирования, передает Фокус.

Подразделение ДШРГ "Русич" призвало россиян не информировать свое командование о наличии пленных украинских солдат. Если доклад был осуществлен с целью улучшения отчетности — солдаты должны рассказать командирам о ранении, от которого военнопленный может погибнуть.

Для получения необходимой информации захватчикам рекомендуют применять пытки в отношении заложников.

"Допросите сперва без физического давления, затем повторно, с элементами воздействия такими как: отрубить пальцы, отрезать ухо, удары в область паха и суставов, загнать иголки под ногти. Главное, чтоб противник мог сознательно отвечать на вопросы. Ответы можно снимать на видео", — говорится в инструкции оккупантов.

Российские военнослужащие в ходе допроса должны ставить следующие вопросы:

какая воинская часть;

звание, должность;

где находятся известные командные пункты, позиции, пути снабжения (может показать на офлайн картах);

количество техники или тяжелого вооружения;

как осуществляется подвоз боеприпасов и какие используются частоты связи;

моральное состояние внутри подразделения.

После проведения допроса ДШРГ "Русич" призывает российских военнослужащих убивать военнопленных с помощью ножа или стрелкового оружия.

"Желательно, чтобы все приняли в этом (в убийстве военнопленных — ред.) участие, дабы в дальнейшем соблюдали тайну произошедшего. Второй вариант — это ранить пленных и отправить в больницу. Нанести ранение необходимо в область печени, дабы исключить шанс выживания, и паха. Стрелять рекомендуется с короткой дистанции через арамидный пакет во избежания ожогов на теле, которые могут показать умышленый характер ранения. Не бойтесь убивать пленных!" — заявили представители неофициального подразделения ВС РФ и добавили, что наказания за казнь военнопленных со стороны командования не будет.

Помимо этого, ДШРГ "Русич", которую возглавляет неонацист Алексей Мильчаков, предлагает россиянам "зарабатывать" на телах пленных украинцев. Военнослужащие за "вознаграждение" в размере $2-5 тысяч, которое будут зачислять на биткоин-кошельки, могут передавать родственникам сведения о захоронении бойцов.

[ + – ] ДШРГ "Русич" опубликовала инструкцию по допросу и убийству украинских военнопленных [ + – ] ДШРГ "Русич" опубликовала инструкцию по допросу и убийству украинских военнопленных

Что известно о ДШРГ "Русич"?

Диверсионно-штурмовая группа "Русич" — неформальное подразделение ВС РФ, которое принимает участие в полномасштабной войне против Украины. ДШРГ возглавляет российский неонацист Алексей Мильчаков, который, по мнению Офиса генпрокурора Украины, причастен к убийству как минимум 40 украинских военнослужащих на Донбассе.

Наемники ДШРГ "Русич" вместе с Алексеем Мильчаковым в 2017 году присоединились к частной военной компании "Вагнер", после чего их перебросили на Ближний Восток для участия в войне на стороне правительственных войск Башара аль-Асада.

[ + – ] Неонацист Алексей Мильчаков возглавляет ДШРГ "Русич"

В апреле 2022 года бойцы ДШРГ "Русич" засветились в зоне боевых действий на территории Луганской области. РосСМИ сообщали, что главарь подразделения Алексей Мильчаков получил ранение на передовой, однако официального подтверждения этой информации не было.

В начале сентября Россия на заседание Совбеза ООН пригласила выступать аналитика из Сербии, которая посещала оккупированные территории Украины и фотографировалась вместе с российским неонацистом Алексеем Мильчаковым.

Стоит отметить, что Офис генпрокурора, расследуя военные преступления ВС РФ в Украине, установил как минимум пять случаев изнасилования россиянами детей в возрасте от 4 до 16 лет.