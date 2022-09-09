Россия пригласила на заседание СБ ООН поклонницу боевиков "Л/ДНР" из Сербии (фото)

Во время одного из визитов на Донбасс сербка фотографировалась на позициях оккупантов, а также позировала рядом с российским неонацистом Алексеем Мильчаковым.

Россия позвала на заседание Совета безопасности ООН сербского аналитика Драгану Трифкович, которая посещала оккупированные Крым и Донбасс, и участвовала в проведении псевдовыборов на захваченных украинских территориях. На выступление сербки призвал обратить внимание постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

В частности, украинский дипломат опубликовал в своем микроблоге Twitter снимок с руководителем Центра геостратегических исследований Сербии Драганой Трифкович во время заседания СБ, а также фотографии, которые были сделаны в ходе визита аналитика на оккупированный Донбасс.

Сергей Кислица в публикации обратился к Совету безопасности и призвал проверить, одно и то же ли это лицо.

[ + – ] Драгана Трифкович, ездившая в ОРДЛО, выступила на заседании СБ ООН [ + – ] Драгана Трифкович, ездившая в ОРДЛО, выступила на заседании СБ ООН

Через несколько часов Сергей Кислица обвинил Россию в злоупотреблении возможностями Совбеза ООН и потребовал, чтобы Москва начала уважать международную площадку.

"У делегации РФ масса бреда, галлюцинаций, бесконечный список других негативных симптомов. Но позвольте мне предложить лечить эти симптомы не в этом зале и не с помощью дипломатов", — добавил Кислица, комментируя приглашение сербского аналитика на заседание СБ ООН.

РосСМИ подтверждают, что Драгана Трифкович выступала по видеосвязи перед дипломатами на Совете безопасности. Сербский аналитик повторила несколько пропагандистских тезисов и назвала Украину бывшей "УССР". В ходе своего выступления Драгана Трифкович обвиняла Вооруженные силы в использовании запрещенных видов вооружения и обстреле мирных городов, а также заявила, что украинская армия из РСЗО HIMARS якобы обстреляла СИЗО с военнопленными в оккупированной Еленовке.

"Миротворец" информирует, что сербский аналитик неоднократно посещала Крым и Донбасс, участвовала в фейковых "выборах" и различных пропагандистских форумах на захваченных территориях Украины.

Весной 2015 года Драгана Трифкович давала интервью изданию, подконтрольному оккупационной администрации ОРДЛО, и рассказывала, что боевики "Л/ДНР" победят в войне против украинской армии. По словам сербского аналитика, в Донецк она якобы приезжала для поддержки "смелого народа".

Во время одного из визитов на Донбасс Драгана Трифкович фотографировалась на позициях боевиков "Л/ДНР", а также позировала рядом с российским неонацистом Алексеем Мильчаковым, который в данный момент воюет в составе одного из оккупационных подразделений против ВСУ.

[ + – ] Драгана Трифкович позирует с неонацистом Алексеем Мильчаковым [ + – ] Драгана Трифкович позирует с неонацистом Алексеем Мильчаковым

Стоит отметить, что Алексей Мильчаков, по мнению Офиса генпрокурора, причастен к убийству как минимум 40 украинских военнослужащих на Донбассе. Во время активых боевых действий на востоке Украины гражданин РФ возглавлял террористическое подразделение "Русич", воевавшее на Луганском направлении.

В 2017 году Алексея Мильчакова с позывным "Фриц" заметили во время боевых действий на территории Сирии. По данным росСМИ, неонацист из Санкт-Петербурга воевал на стороне правительственных войск Башара аль-Асада в составе ЧВК "Вагнер".

После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украине засветились неонацисты из подразделения "Русич", которое возглавляет Алексей Мильчаков.

Добавим, что в ходе заседания Совета безопасности ООН, на которое пригласили Драгану Трифкович, делегация США призвала реформировать Организацию Объединенных Наций из-за действий России.