"Россия развязала открытую войну": США хотят реформировать Совбез ООН из-за действий Кремля

Представитель США в ООН намекнула, что с 2009 года Россия слишком часто стала использовать право "вето". По ее словам, нельзя пользоваться этим правом, оправдывая собственную военную агрессию.

США хотят заняться реформированием Совета безопасности ООН. В первую очередь это касается пользования правом "вето". Об этом заявила представитель Штатов в Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Россия с 2009 года наложила 26 вето, к 12 из которых также присоединился Китай. При этом США воспользовались этим правом всего 4 раза.

Как отметила Томас-Гринфилд, РФ новой войной нанесла удар по основе устава ООН.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире", — сказала она.

Штаты предложили, чтобы постоянные члены Совбеза ООН разъясняли Генеральной Ассамблее причины, по которым они хотят наложить вето.

Линда Томас-Гринфилд также сказала, что страны, которые используют право вето для того, чтобы защитить собственные акты агрессии, теряют моральный авторитет.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво", – сказала Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН.

По ее словам, уже готовятся консультации с президентом США Джо Байденом и государственным секретарем Энтони Блинкеном по поводу реформированию Совета безопасности ООН и других органов структуры.

Что такое Совет безопасности ООН?

Совбез ООН – это постоянно действующий орган, на котором лежит ответственность за поддержание мира и безопасности на международном уровне. Совет безопасности относят к "шести главным структурам ООН". Постоянными членами являются США, Китай, Россия, Великобритания, Франция. Только они имеют "право вето". Оно дает им возможность отвергать проект любой содержательной резолюции Совбеза, независимо от уровня поддержки.

Ранее Фокус писал, что Россия потребовала экстренное заседания Совбеза ООН касательно Украины. Российская делегация хочет поговорить о поставках европейскими странами и США оружия в Украину. РФ считает этот вопрос более серьезным, чем проблема фильтрации украинцев на временно оккупированных территориях, которую Совбез обговаривал днем ранее.

Еще напомним, что США рассказали, зачем РФ создала фильтрационные лагеря для украинцев. Представитель США в ООН заявила, что российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев после 24 февраля.