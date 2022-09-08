Недостаточно послушные: США рассказали, зачем РФ создала фильтрационные лагеря для украинцев

Представитель США в ООН заявила, что российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев после 24 февраля.

Соединенные Штаты обвинили Россию в совершении военного преступления. Речь идет о насильственной депортации украинцев в РФ, о чем пишет издание Reuters.

В материале сказано, что российские чиновники контролируют так называемые фильтрационные операции.

"Эти операции направлены на выявление лиц, которых Россия считает недостаточно послушными или совместимыми с ее контролем", — заявила во время заседания Совета Безопасности ООН посол США Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев после 24 февраля. Она прямо заявила, что это является военным преступлением.

"Так зачем же они это делают? … Чтобы подготовиться к попытке аннексии", — сказала Линда Томас-Гринфилд.

Кроме того, в статье сказано, что представитель России в ООН Василий Небензя назвал это заседание Совбеза ООН пустой тратой времени. По его словам, против РФ развязана настоящая "кампания по дезинформации", за которой стоят, конечно же, киевский режим и его западные покровители.

По его словам, украинцы, которые едут в Россию, "проходят процедуру регистрации, а не фильтрации".

Ранее Фокус сообщал, что США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В Пентагоне заявили, что украинская армия имеет "медленный, но значимый" успех на юге Украины. Также там заявили, что точно будет в новом пакете военной помощи.

Еще напомним, что Пентагон передал Украине ракеты Harpoon на мобильной платформе. По словам замминистра обороны США Билла Лапланта, американские военные инструкторы обучили украинских военных использовать такое вооружение еще весной. Минобороны Украины намекнуло, что скоро в Крыму "будет жарко".

Также сообщалось, что Пентагон готовится к долгосрочной поддержке ВСУ. Минобороны США будет заключать многолетние контракты на поставки оружия и займется качественной подготовкой украинских военных. По сведениям журналистов, план предусматривает миллиарды долларов военной помощи.