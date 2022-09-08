Недостатньо слухняні: США розповіли, навіщо РФ створила фільтраційні табори для українців

Представник США в ООН заявила, що російська влада допитала, затримала і насильно депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців після 24 лютого.

Сполучені Штати звинуватили Росію у скоєнні воєнного злочину. Йдеться про насильницьку депортацію українців до РФ, про що пише видання Reuters.

У матеріалі сказано, що російські урядовці контролюють так звані фільтраційні операції.

"Ці операції спрямовані на виявлення осіб, яких Росія вважає недостатньо слухняними або сумісними з її контролем", — заявила під час засідання Ради Безпеки ООН посол США Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, російська влада допитала, затримала і насильно депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців після 24 лютого. Вона прямо заявила, що це воєнний злочин.

"То навіщо ж вони це роблять? … Щоб підготуватися до спроби анексії", — сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Крім того, у статті сказано, що представник Росії в ООН Василь Небензя назвав це засідання Ради безпеки ООН марнуванням часу. За його словами, проти РФ розв'язана справжня "кампанія з дезінформації", за якою стоять, звичайно ж, київський режим та його західні покровителі.

За його словами, українці, які їдуть до Росії, "проходять процедуру реєстрації, а не фільтрації".

Раніше Фокус повідомляв, що США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. У Пентагоні заявили, що українська армія має "повільний, але значущий" успіх на півдні України. Також там заявили, що точно буде у новому пакеті військової допомоги.

Ще нагадаємо, що Пентагон передав Україні ракети Harpoon на мобільній платформі. За словами заступника міністра оборони США Білла Лапланта, американські військові інструктори навчили українських військових використовувати таке озброєння ще навесні. Міноборони України натякнуло, що незабаром у Криму "буде спекотно".

Також повідомлялося, що Пентагон готується до довгострокової підтримки ЗСУ. Міноборони США укладатиме багаторічні контракти на постачання зброї та займеться якісною підготовкою українських військових. За даними журналістів, план передбачає мільярди доларів військової допомоги.