Пентагон передав Україні ракети Harpoon на мобільній платформі

За словами заступника міністра оборони США Білла Лапланта, американські військові інструктори навчили українських військових використовувати таке озброєння ще навесні. Міноборони України натякнуло, що незабаром у Криму "буде спекотно".

Сполучені Штати передали Україні протикорабельні ракети Harpoon, які змонтовані на мобільній платформі. Про це сьогодні на конференції розповів заступник міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білл Лаплант.

Він наголосив, що в процесі постачання озброєння для ЗСУ можна спостерігати "неймовірні інновації".

"Я також хочу розповісти про таку інновацію, як Harpoon. Частково інформація про це вже є у мережі. Країна, назву якої я не називатиму, заявила, що має кілька Harpoon, які залишилися з виставки озброєння. Тоді я подумав, що ми могли б щось зробити з цим. Ми повернулися у країну, стягнули брезенти з вантажівок і за допомогою підрядника встановили відповідні модулі на бортові комп'ютери", — прокоментував представник Пентагону.

За словами заступника міністра, "Гарпуни" увійшли до чергового пакету постачання зброї для ЗСУ.

Лаплант зазначив, що американські військові інструктори навчили українських військових застосовувати таке озброєння ще наприкінці травня.

Прогноз для Криму від ЗСУ

Міноборони України, зі свого боку, опублікувало у Twitter твіт, у якому натякнуло на те, що найближчим часом у Криму буде "дуже спекотно".

"Прогноз погоди каже, що в Криму буде дуже спекотно. Російським загарбникам настав час готуватися до запливу. Щоб доплисти до Сочі або Єйська, потрібно багато сил", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США прискорюють виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, щоб допомогти Україні у протистоянні російській агресії. У країні вже передбачено фінансування для закупівлі військового обладнання, розширення виробничих ліній і наймання додаткової робочої сили.

Раніше ми писали, що Пентагон збільшує постачання озброєння в Україну морськими шляхами. Літаки досягають цілі набагато швидше, але кораблі можуть перевозити величезну кількість вантажів. Це дозволить Україні створити більший арсенал для майбутніх військових кампаній.