Пентагон збільшує постачання озброєння в Україну морськими шляхами, — WP

Журналісти зазначають, що літаки досягають мети набагато швидше, але кораблі можуть перевозити величезну кількість вантажів. Це дозволить Україні створити більший арсенал для майбутніх військових кампаній.

Пентагон розширив використання морських перевезень для постачання озброєння в Україну. На початку вторгнення Росії США покладалися на авіацію, щоб якнайшвидше доставити зброю Києву. Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на представників Міноборони США.

За інформацією журналістів, Пентагон почав відправляти деяку зброю морем через кілька тижнів після початку повномасштабної війни в Україні. Проте постачання у такий спосіб значно збільшилися навесні. Це сталося після того, як Україні почали відправляти гаубиці й іншу важку зброю, яка потребує постійного потоку великокаліберних боєприпасів.

Військові чиновники США відмовилися повідомити конкретні маршрути доставки зброї в Україну, проте зазначили, що частина озброєння зі Сполучених Штатів потрапляє прямо на поле бою. Інші маршрути передбачають поповнення американських запасів у країнах Європи, звідки США відкликали постачання для озброєння України.

У виданні зазначають, що літаки досягають мети набагато швидше, але кораблі можуть перевозити величезну кількість вантажів, що дозволить Україні створити більший арсенал для майбутніх військових кампаній.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що Пентагон придбає для України ЗРК NASAMS на $180 млн. Система допоможе убезпечити небо України від крилатих ракет, літаків і ворожих безпілотників.

Раніше, 25 серпня, в Міноборони США заявляли, що Україна протягом трьох років перейде на стандарти НАТО. У Пентагоні не заперечують, що якийсь час українська армія ще може використовувати радянські зразки зброї, які виробляються в Україні.