Пентагон увеличивает поставки вооружения в Украину морскими путями, — WP

Журналисты отмечают, что самолеты достигают цели гораздо быстрее, но корабли могут перевозить огромное количество грузов. Это позволит Украине создать более крупный арсенал для будущих военных кампаний.

Пентагон расширил использование морских перевозок для поставок вооружения в Украину. В начале вторжения России США полагались на авиацию, чтобы как можно быстрее доставить оружие Киеву. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на представителей Минобороны США.

По информации журналистов, Пентагон начал отправлять некоторое оружие по морю через несколько недель после начала полномасштабной войны в Украине. Однако поставки таким способом значительно увеличились весной. Это произошло после того, как Украине начали отправлять гаубицы и другое тяжелое оружие, требующее постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов.

Военные чиновники США отказались сообщить конкретные маршруты доставки оружия в Украину, однако отметили, что часть вооружения из Соединенных Штатов попадает прямо на поле боя. Другие маршруты предполагают пополнение американских запасов в странах Европы, откуда США отозвали поставки для вооружения Украины.

В издании отмечают, что самолеты достигают цели гораздо быстрее, но корабли могут перевозить огромное количество грузов, что позволит Украине создать более крупный арсенал для будущих военных кампаний.

Напомним, 27 августа стало известно, что Пентагон купит для Украины ЗРК NASAMS на $180 млн. Система поможет обезопасить небо Украины от крылатых ракет, самолетов и вражеских беспилотников.

Ранее, 25 августа в Минобороны США заявляли, что Украина в течение трех лет перейдет на стандарты НАТО. В Пентагоне не исключают, что какое-то время украинская армия еще может использовать советские образцы оружия, которые производятся в Украине.