Постачання зброї Україні: у США прискорять виробництво HIMARS

За словами заступника міністра оборони США із закупівель Вільяма ЛаПланте, передбачено розширення виробничих ліній та найм додаткової робочої сили для американського ВПК.

США прискорюють виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, аби допомогти Україні протистояти російській агресії. Про це заявив представник Пентагону Вільям ЛаПланте, який обіймає посаду заступника міністра оборони із закупівель, передає Newsweek.

ЛаПланте нещодавно відвідав підприємство Lockheed Martin у місті Камден (штат Арканзас), де випускають HIMARS та керовані ракети до них (GMLRS). Він заявив, що цим РСЗВ відводиться найважливіша роль у протистоянні російській агресії, а Україна ефективно застосовує ці легкі мобільні системи та снаряди до них.

"У міру надання військової підтримки Україні ми працюємо з підприємством з метою прискорення виробництва важливих озброєнь та систем", — заявив ЛаПланте.

За його словами, передбачено фінансування для закупівлі військового обладнання, розширення виробничих ліній та наймання додаткової робочої сили.

ЛаПланте зазначив, що США продовжать проводити консультації з Україною з питань оборони, і нагадав про слова президента Байдена, який сказав, що мета проста: США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну й успішну Україну, який має засоби для самозахисту та стримування подальшої агресії.

Нагадаємо, що колишній командувач силами НАТО в Європі порівняв HIMARS, які постачаються Україні, з вогнедишними драконами з "Гри престолів". За словами Джеймса Ставрідіса, контрнаступ українських військ всерйоз розпочнеться після Дня праці (5 вересня).

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ФБР, російські чиновники підуть на співпрацю із Заходом, щоб зупинити війну.